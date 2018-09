No hay “indicadores” que prueben un feminicidio

El médico forense Pablo Lemir afirmó esta mañana que hasta el momento no se han detectado “indicadores de feminicidio” durante la autopsia de Paola Colmán. Aguardan los resultados de diversos análisis que determinarán la causa de muerte.

Ante la aparición de fotografías que fueron tomadas del cuerpo de Paola Colmán, en las cuales se observan ciertos hematomas, el forense Pablo Lemir señaló que se encuentran investigando quién captó las imágenes de manera irregular. “Se tiene sospechas de que las fotos fueron tomadas antes de que llegue la comitiva fiscal”, señaló.

Con respecto a los moretones que se observan en el cuello de la mujer y la sospecha de que se trataría de un caso de feminicidio, señaló que hasta el momento no se han encontrado indicios para caratular el hecho como tal. Explicó que durante la autopsia deben hallar algunos de los seis “indicadores de feminicidio”, pero hasta el momento no se ha encontrado ninguno. “No podemos (todavía) hablar de ese tipo de hecho”, consideró.

La causa de muerte fue determinada como “edema agudo pulmonar”, que suele ser ocasionado por varias situaciones que solo podrán ser determinadas una vez obtenidos los resultados laboratoriales realizados.

Aclaró que no se observan evidencias de violencia contra la mujer, puesto que los hematomas del cuello no pueden ser resultado de una lesión que fue ocasionada en vida porque no deberían tener una “traducción de hemorragias” por debajo de la piel. “Al hacer la disección no se observa esta infiltración”, aseveró.

Las marcas se habrían producido por la rigidez del cuerpo, ya que falleció con la cabeza agachada y fue auxiliada aproximadamente tres horas después. Además, Lemir destacó que, para tranquilidad de la familia, todo el proceso fue acompañado y verificado por la hermana médica de la fallecida.