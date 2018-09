Oviedo Matto ratifica que se irá del Senado

“Yo no voy a cambiar de opinión, tengan la plena seguridad de eso”, dijo el senador Jorge Oviedo Matto, ratificando su decisión de renunciar a su banca. Afirmó que la disputa por el lugar que dejará “da más ganas de salir de un lugar como ese”.

Destacó que tras el anuncio de su renuncia “no ha cambiado nada” y que si bien la decisión “no es fácil porque le estoy defraudando a mucha gente, pero creo que es una cuestión que hay que saber aceptar”.

"He tomado la decisión, me han hablado muchos amigos, han venido dirigentes de todo el país, pero yo no voy a cambiar de posición", insistió a la vez de indicar que no tiene problema en presentar hoy mismo su renuncia.

Yo dije que presentaría el jueves "porque se tiene que dar entrada en la sesión, nada más que por eso, no tengo problema en presentarlo hoy mismo, no tengo problema", refirió en conversación con ABC TV.

También repudió la disputa que ya existe por ver quién se quedará con su banca. "Yo leo ya la feroz disputa que existe de mis propios colegas y eso incluso te da más ganas de salir de un lugar como este, entonces, uno se da cuenta que todavía no presenté mi renuncia y ya se están peleando. Yo no voy a entrar a discutir eso ni mucho menos quien se lleva el cargo", indicó.

"Quiero pedirle disculpas a la ciudadanía y a mi familia por tanto tiempo ya haberle expuestos en todos estos temas que estuve, y agradecerle a la gente que me dió la confianza para volver a entrar pero es una cuestión familiar y por primera vez en mi vida anteponer a mi familia", expresó.

Oviedo Matto está vinculado a varios casos relacionados con la justicia. Entre los principales figura el de los casos de audios que desnudaron el tráfico de influencias desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados junta a Óscar González Daher.

También se mencionó un presunto negociado con la compra de tierras de San Agustín, las cuales eran propiedad de la familia del legislador pero se acusó que no eran aptas para los fines que pretendía el gobierno.

Igualmente fue vinculado con una supuesta compra de votos durante las últimas elecciones, cuando un funcionario del área de informática de la Justicia Electora, Miguel Ángel Iturburo fue grabado declarando haber dados votos al legislador.