Posiciones dispares sobre suplentes

Existen posiciones encontradas sobre quién debería ocupar la vacancia que quedaría en el caso de que Jorge Oviedo Matto renuncie a su banca en el Senado. El legislador había anunciado que presentaría su dimisión esta semana.

“Para mí que le corresponde a la ANR, le corresponde al más votado en las elecciones. Eso dice el Código Electoral”, sostuvo la senadora colorada Lilian Samaniego al ser consultada sobre quién debería asumir la banca que dejaría el senador oviedista Jorge Oviedo Matto, ya que el mismo no tiene suplente. Lo mismo podría ocurrir en el caso de una eventual y no prevista renuncia del senador Paraguayo Cubas, según dijo.

Oviedo Matto anunció la semana pasada que presentaría la renuncia a su banca este jueves, durante la sesión ordinaria del Senado, luego de los escraches que se realizaron en su domicilio por ciudadanos indignados, tras la renuncia de su par Óscar González Daher. Ambos están implicados en actos de corrupción.

Dudas

A su turno, la senadora del Frente Guasu, Esperanza Martínez sostuvo que esto es algo que no puede hacerse de forma automática, considerando que la redacción de la ley es ambigua. “No es clara la redacción y crea dudas. Nosotros no creemos que pueda ser de nuevo el Partido Colorado. Es un debate, no es una certeza como algunos lo quieren señalar”, argumentó.

Según Martínez, este tema debe ser bien discutido, considerando que no se tiene una tradición con respecto al uso de los suplentes, lo que está estipulado en el artículo 164 del Código Electoral. Anunció que el Frente Guasu definirá su posición en bancada en estos días.