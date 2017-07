Se desmontará “cuento” de Peña, afirma “Calé”

El “cuento” de la idoneidad de Santiago Peña, candidato a presidente impuesto por Horacio Cartes, “se va desmontar muy pronto”, según el senador Juan Carlos “Calé” Galaverna, que deja suponer que manejan antecedentes negativos del exministro de Hacienda.

Galaverna no dio muchos detalles, pero sí dejó en claro que habría elementos que contradicen el perfil de “idoneidad” y “yankee boy” de Peña.

“Que la candidatura de Peñita no prende es un hecho. Mandraque tendría que ocuparse de hacer prender la candidatura de un liberal en el Partido Colorado, más aún de un liberal ni siquiera digno, oportunista, invertebrado, lametrastes, encima burro, porque el cuento de su capacidad va a ser desmontado muy pronto. Te aseguro que va a ser desmontado muy pronto por sus antecedentes”, afirmó Galaverna en ABC Cardinal.

Insistido sobre el punto, no quiso dar muchos detalles, pero se ratificó en su previsión. Los cuestionamientos son del aspecto “académico y laboral, porque acá nos están queriendo vender la imagen de una ‘yankee boy’ a quien le sobra eficiencia, idoneidad, capacidad y está muy lejos de eso. Es un pobre chico que está siendo utilizado para esta tragicomedia desempeñada por el oficialismo”, remarcó.

El cartismo siempre resalta el pasado académico de Peña, quien estudió en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y trabajó también en el Fondo Monetario Internacional, en la capital norteamericana.

El tema de reflotar de la enmienda cree que no correría, no por falta de ganas del propio Cartes, sino por la reacción que generaría en la ciudadanía, que no aceptará un nuevo intento de atropello a la Constitución. “No creo que hagan; en todo caso, están midiendo la temperatura. Espero que no caiga nuevamente es esa tropelía, pero si lo hicieren estén seguros que la ciudadanía va a estar aún más firme que cuando le hicimos rebotar su plan de copamiento y eternización en el poder”.

La muerte de Rodrigo Quintana, la detención de Stiben Patrón y el pedido de refugio de miembros de la juventud liberal terminaron “templando más el espíritu”. A criterio del senador, la ciudadanía no está dispuesta a tolerar los delirios “tipo emperador” de Cartes.

En el “oficialismo de mi partido no hay un jefe, un líder; hay un patrón, un propietario, así que cualquier cosa que vaya a suceder, tengamos seguridad que no va a ser responsabilidad de ese entorno de sinvergüenzas, degenerados, chantajistas, extorsionadores y fateros ni de sus gerentes de sus empresas, sino del presidente Horacio Cartes”, afirmó.