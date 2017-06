Sospechosos de matar a Verónica declararon hoy

Por Gladys Villalba, Corresponsal

LUQUE. Finalizó la declaración de los principales sospechosos, Ninfa Morales y Juan Carlos Vergara, sobre el crimen de la funcionaria judicial Verónica Antonella Gariazu Escobar.

ETIQUETAS

Ninfa Morales sostuvo en todo momento no haber tenido participación en el hecho. También negó haber tenido una relación amorosa con la víctima, como varios de los testigos y familiares manifestaron.

"Los mensajes amorosos que nos enviábamos eran porque fuimos muy amigas. Nada más", dijo.

Durante su declaración, la acusada dijo que el circuito cerrado de la oficina del concejal Rodrigo Blanco, funcionaban perfectamente y era administrada por Verónica.

También, aseguró que la fallecida sostenía una relación amorosa con edil liberal en el 2014. "Ellos eran amantes. Y muchos lo sabían y yo tenía que callarme y junto con Vero tuvimos que aguantar que todos dijeran que nosotras teníamos algo para tapar la verdad. Todos los regalos que yo le daba no eran de mi parte, sino de Rodrigo Blanco. Todo el dinero que yo le daba a Verónica, lo enviaba Rodrigo Blanco", señaló Morales.

Por su parte, Juan Carlos Vergara declaró que efectivamente vendió el arma homicida a la principal sospechosa, Ninfa Morales. "Ella me pidió que le consiga un arma. Y mi papá tenía uno y le pedí que me venda, pero no funcionaba, igual Ninfa compró de mi por G. 500.000. La compra fue 30 días antes aproximadamente", insistió.

Vergara también señaló que ese viernes 10 de octubre del 2014 fue a buscar a Ninfa Morales de las inmediaciones donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Verónica, al costado de la cancha Rubio Ñu de Yka'a.