Solo “algunos ubicados” en campaña antidengue

Funcionarios de un programa del PNUD que reclaman ser contratados por el Ministerio de Salud negaron estar siendo incitados por el director de RR.HH., César Pimienta, y dicen que solo un pequeño grupo quiere “entrar por la ventana” de mano de políticos.

Un grupo de funcionarios contratados en el marco de un proyecto del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se acercaron hasta nuestra redacción para afirmar que la mayoría de los 800 funcionarios que solicitan ser contratados por salud, ya que el proyecto culmina el 30 de julio próximo, son personas que realmente trabajan y que un pequeño grupo que estaría tratando de ingresar sin méritos.

“Nosotros más que nada estamos preparando una manifestación pero no para violentar ni nada, estamos organizando una manifestación pacífica para pedir consideraciones ya que estamos casi 5 años prestando servicio a ministerio de salud en el programa antidengue”, indicó uno de los denunciantes que se identificaron debidamente, pero solicitaron no se revele su identidad por temor a represalias, ya que en breve culminan sus contratos y temen no ser tenidos en cuenta.

“Nosotros que no tenemos ningún padrino político, que no tenemos gente pesada o parientes dentro del Ministerio, estamos organizando la manifestación para que seamos tenido en cuenta con un contrato, porque mucha gente está viniendo por la ventana”, afirmó la denunciante, agregando que hay gente que si quiere aprovechar la situación.

“Dos grupos son, en nuestra zona (Capital) donde prestamos servicios 10 por ahí entraron (de manera irregular), hace dos años ya, en 2016, en la época de (Arnaldo) Samaniego, por cupo de Samaniego (el exintendente)”, comentaron.

Insisten en tanto el Ministerio de Salud como Senepa tienen todos los datos de la gente que realmente trabaja y que en su mayoría son fumigadores, con sueldos de 1.900.000. “Ellos ya nos conocen, saben que no tenemos derecho a aguinaldo, nunca cobramos, no nos pagan por insalubridad, estamos expuestos día a día a los insecticidas”, reclamaron a la vez de afirmar que en los 5 años que llevan trabajando, casi nunca cobraron a inicio de mes. Hasta hoy, 12 de junio por ejemplo aún no cobraron por el mes anterior.

Esperan un diálogo y solución de parte del ministro Carlos Morínigo, ya que anteriormente se había comprometido a analizar la contratación de los mismos. Por el momento dejaron latente la convocatoria a una manifestación, pero ratificaron que ninguno está alentado por por políticos o autoridades del propio ministerio.

De no darse la contratación de los mismos en el Ministerio de Salud o Senepa, afirman que no habría operadores de campo que hagan frente a epidemias de mosquitos, y sostienen que en parte gracias a su trabajo se logró la certificación de Paraguay como país libre de malaria.