Mota Engil, en cuerda floja

Arnoldo Wiens, ministro de Obras, dijo que el 19 de octubre podría ser una fecha clave para definir el futuro de la empresa Mota Engil al frente de las obras del metrobús. Garantizó que no se ingresará a Asunción hasta tanto se termine el tramo 2.

“Nuestro objetivo es terminar antes de fin de año la afectación del tramo hasta Calle Última. Que los frentistas puedan volver a su rutina normal. Hemos tomado medidas drásticas, cambiado responsables. El proyecto Metrobús está intervenido. No vamos a entrar a Asunción mientras no se termine bien el tramo hasta Calle Última. Si se va entrar, se tiene que entrar en otra dinámica”, expuso el ministro Wiens a ABC Cardinal.

Con respecto a la sugerencia de reemplazar el metrobús por un tren de altura, el secretario de Estado sostuvo que ese tipo de proyectos son muy costosos. “El costo de hacerlo por arriba es sideral. Se habla de entre 1.500 millones y 1.700 millones de dólares para hacerlo de altura”, sostuvo.

En referencia a Mota Engil, empresa responsable de las obras del metrobús, reconoció que una de las posibilidades es rescindir el contrato por incumplimiento. En ese sentido, dijo que el 19 de octubre podría definirse esta situación, ya que ese día culmina la prórroga tras el anuncio de la paralización de las obras. Si no se define en esta fecha, podría ser en diciembre, cuando el contrato llegue a su final, ya que las obras deben estar terminadas antes que termine este año, lo que -a criterio de Wiens- “resulta imposible de cumplir”.

“Para nosotros no ha sido una dinámica feliz con ellos (Mota Engil) el tramo tres. Por ello, las exigencias de Asunción han sido muy severas en cuanto a la afectación. Estamos tratando de terminar bien el tramo hasta Calle Última y luego ver las exigencias del municipio de Asunción, como trabajos las 24 horas, un cronograma creíble”, detalló.

Reconoció que con el avance de los trabajos surgieron situaciones aún no resueltas, como la necesidad de construir dos sistemas de drenaje importantes: uno en Fernando de la Mora y otro en San Lorenzo. “Hay que hacer obras complementarias para que funcione bien. Eso (el drenaje) no está definido ni licitado, no está establecido el sistema de semáforos ni el sistema de iluminación”, dijo.

El plan actual es “liberar en condiciones” la avenida Eusebio ayala antes de que culmine este año. “No se va a ingresar a Asunción hasta que se analice una serie de temas para que no se repita lo que sucedió con frentistas de Fernando y San Lorenzo”, garantizó.

Una de las cuestiones pendientes de resolver es el tramo que tendrá el metrobús en la capital. “Creemos que Asunción tiene que ser binario (por una calle la entrada y por otra la salida), no solo para que funcione el metrobús, sino para la seguridad de la ciudadanía”, expuso.

Situación de rutas del país

Wiens anunció que “en breve” se iniciará la construcción de un viaducto sobre la ruta VII en Ciudad del Este, a la altura del kilómetro 7, proyecto financiado por la Itaipú Binancional. Además, se tiene proyectados otros sobre esa misma ruta, a la altura del kilómetro 10 y otro en el kilómetro 16, para resolver los cuellos de botella.

En cuanto a la ruta Villarrica-Paraguarí, sostuvo que están “a días de abrir los sobres. La licitación ya está en marcha. Se va a reconstruir y se dará el mantenimiento por cinco años. Queremos adjudicar para fin de año”.

Sobre las rutas del Chaco, refirió que se ha solicitado la declaración de emergencia vial para la reconstrucción de la Transchaco y la ruta Concepción-Pozo Colorado. "Si todo sale bien, terminamos de reconstruir la ruta Transchaco en el 2021. Desde Chaco'i hasta Mcal. Estigarribia”.

Otras vías bajo la mira son las rutas 2 y 7, que están bajo una Alianza Público-Privada. “Ese contrato está en un proceso de revisión", aclaró. Por otro lado, dijo que el tramo entre Naranjal y San Cristóbal estaría terminado “para abril del año que viene”.

También mencionó que “está bien encaminado” el proyecto de circulación de buses durante la noche, que es un pedido de los estudiantes universitarios.

Finalmente, habló sobre el tren de cercanía. “Tenemos varias propuestas que tenemos que analizar. Se está analizando los costos y cantidad de pasajeros que lo podrían utilizar. Tenemos que empezar a mejorar nuestro sistema de transporte público”.