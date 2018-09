“Es un derecho” de Stroessner

El exsenador liberal Carlos Amarilla apoyó la idea de repatriar los restos de Alfredo Stroessner, quien murió en Brasil en 2006. “Vivos o muertos, merecemos descansar en nuestra patria; es un derecho que no se le puede negar ni al dictador”, expresó.

El exparlamentario liberal fue abordado sobre la propuesta reflotada de traer al Paraguay los restos del dictador Alfredo Stroessner, que actualmente se encuentran depositados en Brasilia. “No me parece mal; sería otorgarle al extinto general Stroessner un privilegio que él le negó a muchos”, manifestó al recordar que muchos compatriotas murieron en el exilio debido al régimen impuesto entre 1954 y 1989.

Amarilla justificó su postura argumentando que “vivos y -aun muertos- merecemos descansar en nuestra patria”. “Todo paraguayo tiene el derecho legítimo de vivir en su país y -después de muerto- descansar en su país”, aseveró.

Sobre eventuales cuestionamientos de sus colegas del PLRA en torno a su posición, mencionó que “nosotros como liberales siempre hemos defendido la plena vigencia de los derechos humanos y lo que defendimos en la dictadura no lo podemos negar ni al dictador”, manifestó.

En el mismo sentido se pronunció igualmente hoy el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien aseguró no tener inconvenientes con que se repatrien los restos del dictador. “No estoy de acuerdo con la dictadura y no estoy de acuerdo con la violación de los derechos humanos en ningún caso (...) Para mí, sencillamente, no es un valor a seguir. En estos momentos solo es el cadáver de una persona”, expuso.

La propuesta de repatriar los restos de Alfredo Stroessner es impulsada por un grupo de colorados, quienes resaltan el gobierno del extinto tirano. Se trata de una idea que ya había planteado en 2012 el entonces senador Alfredo “Goli” Stroessner, nieto del dictador, pero que finalmente fue rechazada.

El planteamiento se desempolva hoy tras la reciente asunción como Presidente de Marito Abdo Benítez, hijo del tristemente célebre secretario general de Stroessner, Mario Abdo, quien fue integrante del "cuatrinomio de oro", primer anillo del dictador.

Alfredo Stroessner Matiauda falleció el 16 de agosto de 2006 en Brasil, luego de complicaciones posteriores a una cirugía. El dictador había sido intervenido quirúgicamente a fines de julio del mismo año por una hernia inguinal; tras esta cirugía su estado se complicó y adquirió neumonía, por lo que pasó sus últimos días hospitalizado, con respirador y sedantes.

El tirano pesaba apenas 45 kilos cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio que finalmente acabó con su vida, poco después de las 11:00 hora local (10:00 en Paraguay) en el hospital Santa Luzia, de Brasilia.

Stroessner vivía como asilado en Brasil desde 1989, año en que su régimen fue derrocado tras 35 años de tiranía, periodo caracterizado por torturas y asesinatos a opositores.