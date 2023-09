HUAWEI se destaca en el “Asunción Media Show” con innovación tecnológica de vanguardia

El stand de HUAWEI en el Asunción Media Show se caracterizó por presentar tecnología de vanguardia, permitiendo a los asistentes explorar de primera mano una amplia gama de productos y servicios de la marca, como soluciones solares y de conectividad, tecnología 5G, ecosistema HUAWEI y equipos avanzados para un hogar inteligente.

El stand de la marca contó con la visita y la destacada presencia de importantes personalidades, entre ellas el ministro del Mitic, Gustavo Villate; el ministro del Interior, Enrique Riera; así como el CEO de HUAWEI Argentina, Uruguay y Paraguay, Mitchell Zhangmingqiang; acompañados por Rodrigo Ferreira y Josefina Cano, directivos de Copaco.

“Este es el primer año que HUAWEI participa en Asunción Media Show. Somos un jugador muy importante en el mercado de telecomunicaciones en Paraguay, donde hace casi 15 años establecimos nuestro negocio”, refiere Luis Xie, CEO de HUAWEI Paraguay. “También nos consideramos un participante activo en esta industria. Por eso agradezco mucho la invitación de Certal para participar en este evento. Creo que también es una plataforma muy buena para comunicarnos con todos los socios, compañeros de las mismas industrias y para mostrar nuestras tecnologías y soluciones más avanzadas”, destaca.

Las tendencias actuales

Durante el Asunción Media Show, Marcelo Pino, vicepresidente de Asuntos Corporativos de HUAWEI para América Latina y el Caribe, junto a José Daniel Melo Casto, arquitecto de Soluciones Senior, tuvieron la oportunidad de exponer las tendencias más destacadas en la actualidad.

Durante su ponencia, Pino compartió aspectos acerca de la innovación que tiene HUAWEI para la transformación digital de hoy al 2030, y los desafíos de la industria tecnológica y de telecomunicaciones. “Referente a la innovación, puse en contexto los secretos de HUAWEI, porque en el fondo, son los niveles de inversión que hace en investigación y desarrollo. Somos la compañía número 4 en el mundo, en un ranking que hace la Comisión Europea. y nuestro secreto son los niveles de inversión que generalmente es más del 10% de su ingreso. El año pasado fueron 25% de los ingresos que se destinaron a I+D, con cerca del 55% de los empleados de la compañía que se dedica exclusivamente a I+D, y ya con 120.000 patentes, que además ya tienen intercambio comercial con otras compañías”, detalla.

En ese contexto de inversiones, Pino mencionó algunos casos de innovación como el de optimizar el uso de la energía en las redes de telecomunicaciones. “Tenemos un eslogan: More Bits and Less Watts, que es para bajar el consumo de energía. Eso era hace dos años. Ahora le agregamos Cero bits, cero watts. Es decir que en la medida que las redes no estén funcionando, no consuman energía”, alude.

Otra innovación que presentó el vicepresidente de Asuntos Corporativos de HUAWEI para América Latina y el Caribe fue el de la inteligencia artificial que lanzó HUAWEI: el Pangu-Weather, que está focalizado en la predicción del clima. “La tercera innovación es cómo convertimos la energía solar en electricidad. Hoy día están optimizados los productos. En nuestro stand hay ciertas baterías de litio que ya se pueden usar como una decoración en el hogar, y también están las de usos comerciales”, comenta.

En cuanto a la transformación digital con miras al 2030, HUAWEI maneja ocho dimensiones que tienen un impacto importante en la vida cotidiana en el mundo de las empresas, el transporte, la vida diaria, la salud y la alimentación. “Estimamos que para el 2030 la salud va a ser computable o medible. Van a haber muchos sensores donde se va a poder predecir, más que ir al doctor, se va a poder predecir la salud, o la alimentación, porque va a ser agricultura de precisión, donde se va a poder medir la humedad, la temperatura de los productos. Las ciudades van a ser cada vez más inteligentes”, estima Pino.

Agrega que hay ciertas predicciones en las que las tecnologías van a ayudar a reducir la emisión de carbono un 20%. “Más del 50% de los autos nuevos que se vendan van a ser eléctricos, y así, hay un montón de transformaciones que se van a ir dando de aquí al 2030″, augura.

Sobre los desafíos que tiene HUAWEI, el principal es la ciberseguridad. “Creemos que hay que apoyar a las empresas en la transformación digital. Hay que educar, y esto no solamente depende de empresas que fabrican tecnologías, sino de una alianza pública-privada, en la que el gobierno, la academia, organizaciones regionales, entre todos, generemos estándares y una regulación adecuada para todos los países”, acota.

Productos destacados

En el stand de HUAWEI, los asistentes a Asunción Media Show pudieron interactuar con expertos de la marca, quienes brindaron información detallada sobre cada producto expuesto y explicaron cómo la tecnología de HUAWEI está transformando la vida cotidiana y empresarial en Paraguay y en todo el mundo.

“HUAWEI es una empresa que siempre mira al futuro y últimamente nos enfocamos en cosas nuevas como la energía alternativa, algo que en Paraguay es muy interesante, de cómo proteger el medio ambiente y reducir las emisiones de carbono. Si bien Paraguay utiliza muchísimo la energía alternativa, con el caso de Yacyretá por ejemplo, de fuentes renovables, creemos que la energía solar es una de estas energías que ha llegado para quedarse”, valora Juan Bonora, vicepresidente de HUAWEI Argentina.

De esta manera, HUAWEI continúa demostrando su compromiso continuo con la innovación, la tecnología y la calidad, compartiendo emocionantes experiencias tecnológicas durante este evento inigualable.

Sobre HUAWEI

HUAWEI es un proveedor global líder de infraestructura y dispositivos inteligentes de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). Con soluciones integradas en cuatro dominios clave: redes de telecomunicaciones, TI, dispositivos inteligentes y servicios en la nube, está comprometido a llevar lo digital a todas las personas, hogares y organizaciones para un mundo inteligente y completamente conectado.

La cartera de productos, soluciones y servicios de un extremo a otro de HUAWEI es competitiva y segura. A través de la colaboración abierta con socios del ecosistema, crea valor duradero para sus clientes, trabajando para empoderar a las personas, enriquecer la vida hogareña e inspirar la innovación en organizaciones de todas las formas y tamaños.

En HUAWEI, la innovación se centra en las necesidades del cliente. Invierte fuertemente en investigación básica, concentrándose en los avances tecnológicos que impulsan al mundo hacia adelante. Cuenta con más de 194.000 empleados y opera en más de 170 países y regiones. Fundada en 1987, HUAWEI es una empresa privada de propiedad total de sus empleados.