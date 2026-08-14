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14 de agosto de 2026
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Mundo

Una mujer pasa junto a una valla publicitaria antiestadounidense y anti-Trump en una calle de Teherán, Irán.
EEUU amenaza a Irán con un “aislamiento económico como el mundo nunca ha visto”

El secretario del Tesoro de Estados Unidos amenazó el jueves con someter a Irán a un aislamiento económico “como el mundo nunca ha visto”, con nuevas medidas que se esperan para la próxima semana.

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Fotografía que muestra un edificio afectado del Hospital Universitario del Valle del Cauca este martes, en Cali (Colombia).
Drama en un hospital de Cali: médicos que salvan vidas y familias que buscan a los suyos
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Mabel con su primer hijo David a quien dio a luz este miércoles con 62 años de edad. Fuente: redes sociales.
Mujer argentina da a luz a su primer hijo a los 62 años
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Un tren de pasajeros ha descarrilado este jueves en Lewes, en la región de Sussex Este, en el sur de Inglaterra
Descarrila un tren en el sur de Inglaterra, no hay muertos ni heridos graves
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La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ascendió a 273 y la de desaparecidos se redujo de 496 a 377 (Photo by Joaquin SARMIENTO / AFP)
Terremoto en Colombia: la cifra sube a 273 fallecidos y 377 desaparecidos
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El ébola se extiende a una sexta provincia en la RD del Congo, según la Unión Africana
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Bajo control el incendio que obligó a evacuar a más de 400 personas por mar en Grecia

Viena, 14 ago (EFE).- Los servicios de extinción tienen este viernes bajo control el incendio que obligó a evacuar ayer al menos a 446 personas del complejo turístico de Siviri, en la península griega de Halkidiki, según informan los medios locales.

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Un atentado con coche bomba mata a un dirigente talibán local en el norte de Afganistán

Kabul, 14 ago (EFE).- Un atentado con coche bomba mató el jueves a un dirigente talibán local en la provincia de Badajshán, bastión de la resistencia armada contra el régimen en el norte de Afganistán, según confirmó a EFE este viernes una fuente del régimen.

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Un incendio forestal en el oeste de Alemania obliga a evacuar a más de 2.000 residentes

Berlín, 14 ago (EFE).- Un incendio forestal que se extiende desde el jueves en la región de Eifel de Alemania, en el oeste del país, ha obligado a evacuar la pasada noche a más de 2.000 personas en un municipio cercano a la frontera de Bélgica, según la cadena WDR.

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Georgia envía primer cargamento de gasolina a separatista Abjasia desde la guerra de 1992

Tiflis, 14 ago (EFE).- Georgia envió este viernes el primer cargamento de gasolina a la separatista Abajsia desde la guerra de 1992-1993, en el contexto del déficit de combustible que sufre Rusia, principal abastecedor de esta región, debido a los ataques ucranianos contra sus refinerías.

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Un nuevo incendio forestal arrasa 1.100 hectáreas en la Gironda francesa

París, 14 ago (EFE).- Una semana después de haber controlado el mayor fuego de Francia desde 1949, el departamento de la Gironda, en el suroeste de Francia, vive un nuevo incendio que ha arrasado hasta ahora 1.100 hectáreas, indicó este viernes el prefecto, Gilles Clavreul.

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El populista Farage dice que su reelección como diputado "habla por sí sola"

Londres, 14 ago (EFE).- El líder del partido británico populista de derecha Reform UK, Nigel Farage, dijo este viernes que su reelección como diputado por la circunscripción costera de Clacton-on-Sea, en el sureste de Inglaterra, "habla por sí sola".

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