Un incendio forestal en el oeste de Alemania obliga a evacuar a más de 2.000 residentes

Berlín, 14 ago (EFE).- Un incendio forestal que se extiende desde el jueves en la región de Eifel de Alemania, en el oeste del país, ha obligado a evacuar la pasada noche a más de 2.000 personas en un municipio cercano a la frontera de Bélgica, según la cadena WDR.

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