El secretario del Tesoro de Estados Unidos amenazó el jueves con someter a Irán a un aislamiento económico “como el mundo nunca ha visto”, con nuevas medidas que se esperan para la próxima semana.
Viena, 14 ago (EFE).- Los servicios de extinción tienen este viernes bajo control el incendio que obligó a evacuar ayer al menos a 446 personas del complejo turístico de Siviri, en la península griega de Halkidiki, según informan los medios locales.
Kabul, 14 ago (EFE).- Un atentado con coche bomba mató el jueves a un dirigente talibán local en la provincia de Badajshán, bastión de la resistencia armada contra el régimen en el norte de Afganistán, según confirmó a EFE este viernes una fuente del régimen.
Berlín, 14 ago (EFE).- Un incendio forestal que se extiende desde el jueves en la región de Eifel de Alemania, en el oeste del país, ha obligado a evacuar la pasada noche a más de 2.000 personas en un municipio cercano a la frontera de Bélgica, según la cadena WDR.
Tiflis, 14 ago (EFE).- Georgia envió este viernes el primer cargamento de gasolina a la separatista Abajsia desde la guerra de 1992-1993, en el contexto del déficit de combustible que sufre Rusia, principal abastecedor de esta región, debido a los ataques ucranianos contra sus refinerías.
París, 14 ago (EFE).- Una semana después de haber controlado el mayor fuego de Francia desde 1949, el departamento de la Gironda, en el suroeste de Francia, vive un nuevo incendio que ha arrasado hasta ahora 1.100 hectáreas, indicó este viernes el prefecto, Gilles Clavreul.
Londres, 14 ago (EFE).- El líder del partido británico populista de derecha Reform UK, Nigel Farage, dijo este viernes que su reelección como diputado por la circunscripción costera de Clacton-on-Sea, en el sureste de Inglaterra, "habla por sí sola".