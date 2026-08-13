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13 de agosto de 2026
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Nacionales

Diputados cartistas
Diputados cartistas irán a República Dominicana para participar de foro contra el antisemitismo

Los integrantes de la bancada de Honor Colorado Héctor “Bocha” Figueredo y Christian Brunaga viajarán este mes a República Dominicana para participar de un foro latinoamericano de Combat Antisemitism Movement (CAM) (Movimiento de Combate contra el Antisemitismo).

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Thiago Gorostiaga afronta causas por ilícitos de tipo sexual y hoy fue declarado culpable en una de ellas.
Thiago Gorostiaga es declarado culpable por coacción y violación
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La pistola que el menor tenía en su poder fue incautada.
Alumno saca una pistola durante una pelea y suboficial logra desarmarlo
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Un vehículo chocó contra bolardos de la bicisenda sobre la avenida Victorio Curiel en San Lorenzo.
San Lorenzo: daños en bolardos reavivan el descomunal gasto sobre la Avda. Victorio Curiel
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La ministra del MOPC, Claudia Centurión, el presidente de Diputados, Raúl Latorre, el titular del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez y el presidente Santiago Peña viajando hoy a Caazapá en avión.
Jubilación VIP: La Caja Parlamentaria queda en manos de Peña tras mínimos cambios
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El imputado Heriberto Ramón García Gauto (42), bajo custodia de la Senad, durante su detención en Pedro Juan Caballero.
PJC: imputan y piden prisión para supuesto proveedor de drogas a la Penitenciaría Regional

La Fiscalía Antidrogas imputó al sujeto que supuestamente alimentaba un esquema de microtráfico en la cárcel de Pedro Juan Caballero.

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Arnoldo Wiens acompañó la inscripción de la precandidatura de Daniel Centurión, quien busca ser intendente de Asunción
Centurión: Cartismo usa el “mundo del revés” contra Wiens y advierte un “efecto Prieto”

La acusación penal por el caso Metrobús contra el candidato a presidente del abdismo, Arnoldo Wiens puede considerarse el “mundo del revés”, donde los que cuidaron el dinero público terminan perseguidos, dijo el diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté). Advirtió a los cartistas que ya intentaron este sistema con el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y lo convirtieron en una figura nacional.

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Feligreses participan de la misa y novenario en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Hernandarias.
Viernes 14 es asueto en Hernandarias por su fiesta patronal

La ciudad de Hernandarias celebra el 15 de agosto su fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Asunción. La Municipalidad local declaró asueto para mañana, 14 de agosto, debido a las celebraciones de la víspera.

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Acto de posición nuevo titular de la ANDE en casa central.
Revelan que el Gobierno ocultó oferta millonaria de US$ 70 por megavatio para favorecer a Atome

La empresa de inteligencia artificial Imperium ofreció adelantar cinco años de pago de US$ 70 por megavatio a la ANDE, pero el Poder Ejecutivo decidió ignorar el documento para impulsar una tarifa de solo US$ 30 a favor de la firma Atome, ligada a exautoridades.

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El espejismo del dólar asfixia al productor
Gremio advierte que fuerte baja del dólar impacta sobre las exportaciones paraguayas

La Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex) advierte que el fortalecimiento del guaraní frente al dólar está erosionando la competitividad y presionando a empresas que venden al exterior, ya que reciben menos guaraníes por cada dólar. El gremio pide una “reacción” o intervención del Banco Central y reglas más previsibles.

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