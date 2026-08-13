Nacionales

Los integrantes de la bancada de Honor Colorado Héctor “Bocha” Figueredo y Christian Brunaga viajarán este mes a República Dominicana para participar de un foro latinoamericano de Combat Antisemitism Movement (CAM) (Movimiento de Combate contra el Antisemitismo).
La Fiscalía Antidrogas imputó al sujeto que supuestamente alimentaba un esquema de microtráfico en la cárcel de Pedro Juan Caballero.
La acusación penal por el caso Metrobús contra el candidato a presidente del abdismo, Arnoldo Wiens puede considerarse el “mundo del revés”, donde los que cuidaron el dinero público terminan perseguidos, dijo el diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté). Advirtió a los cartistas que ya intentaron este sistema con el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y lo convirtieron en una figura nacional.
La ciudad de Hernandarias celebra el 15 de agosto su fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Asunción. La Municipalidad local declaró asueto para mañana, 14 de agosto, debido a las celebraciones de la víspera.
La empresa de inteligencia artificial Imperium ofreció adelantar cinco años de pago de US$ 70 por megavatio a la ANDE, pero el Poder Ejecutivo decidió ignorar el documento para impulsar una tarifa de solo US$ 30 a favor de la firma Atome, ligada a exautoridades.
La Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex) advierte que el fortalecimiento del guaraní frente al dólar está erosionando la competitividad y presionando a empresas que venden al exterior, ya que reciben menos guaraníes por cada dólar. El gremio pide una “reacción” o intervención del Banco Central y reglas más previsibles.