Nacionales

Centurión: Cartismo usa el “mundo del revés” contra Wiens y advierte un “efecto Prieto”

La acusación penal por el caso Metrobús contra el candidato a presidente del abdismo, Arnoldo Wiens puede considerarse el “mundo del revés”, donde los que cuidaron el dinero público terminan perseguidos, dijo el diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté). Advirtió a los cartistas que ya intentaron este sistema con el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y lo convirtieron en una figura nacional.