Ramos se despide entre lágrimas del Real Madrid

Sergio Ramos compareció ante la prensa para dar su versión de por qué no hubo acuerdo para continuar en el Madrid, donde jugó 16 temporadas y ganó 22 títulos. Según dijo, el club merengue le propuso prolongar por un año y con una bajada de sueldo, del 10%. Una oferta que no le gustaba, no tanto por las condiciones económicas, sino porque él quería dos años más. Finalmente aceptó la propuesta, pero para su sorpresa, dijo, se encontró con que la oferta había caducado. “A mí nunca se me comunica que la oferta tiene fecha de caducidad”, aseveró el futbolista.

* Los números de Sergio Ramos en Madrid: 721 partidos, 105 goles, 35 asistencias. Logró 464 victorias, 122 empates, 135 derrotas.

* Sumó 22 títulos: 5 Liga, 2 Copa del Rey, 4 Supercopa de España, 4 Champions League, 3 Supercopa de Europa, 4 Mundial de Clubes.