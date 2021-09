Berizzo dice que se pudo ganar y no piensa renunciar

“En los últimos minutos tuvimos algunas ocasiones como la de Ángel Romero, la de Villasanti, la de David Martínez, pero en ese momento es cuando se necesita tranquilidad, estábamos ansiosos porque queríamos ganar”, señaló en conferencia de prensa. Agregó que el cambio de Arzamendia fue porque él pidió ya que estaba fatigado.

“El partido en los últimos quince o veinte minutos se volcó con nosotros en posesión y ellos contragolpeando, cualquier contra que podíamos recibir podíamos perder, teníamos a la gente indicada con ocasiones para poder ganar, no pudimos concretar, pero peligrosidad en ataque tuvimos ante un equipo como Colombia contra quien no tenes muchas opciones, cuando el partido estaba mejor para nosotros recibimos un penal discutible que emparejaba el partido y nos obligaba a ir a buscar, el equipo tuvo una gran actitud, gran entrega, lo dan todo y eso es lo que me queda”, contestó cuando fue consultado porque no arriesgó más.

Dijo que sí jugó con varios delanteros. “Sanabria y Ángel Romero son delanteros, inclusive jugaron como doble nueve, la idea era que Romero Gamarra los habilité, sucedió, después Samudio se transforma como doble nueve, no nos faltó peso ofensivo, no acertamos las ocasiones que tuvimos. Jugar con más delanteros no te garantiza jugar mejor”.

Sigue creyendo en la clasificación. “No pienso en nada que sea definitivo, estamos en la fecha ocho de 18, todos los partidos se deciden por un margen muy corto, nuestros rivales como el de hoy son de muchísima jerarquía, todavía se puede, queda mucha eliminatoria y hay que renovar energías para el jueves”.

“Hoy el error fue fallar las ocasiones claras que tuvimos, en el primer tiempo tuvimos dos, en la segunda también y no convertimos como la de Ángel y la de Villasanti, eran suficientes para ganar el partido en un partido cerrado”, añadió.

En la última pregunta, un colega le dijo que debe renunciar por los números y el rendimiento de la selección y esto contestó. “Le agradezco que desee que me quede sin trabajo, yo no le deseo a nadie, ni siquiera a él que quiere que me quede sin trabajo, le agradezco la intención y le disculpo el deseo, no son sensaciones que siento por alguien, no me agrada pensar que la gente pierda su trabajo, es poco noble, que recibas criticas si, pero desearle a alguien que se quede sin trabajo es un golpe bajo”, concluyó.