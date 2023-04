Capiatá se anota a la otra ronda de la Copa Paraguay

El único tanto del partido, fue obra de Leonardo Coronel, quien dentro del área recibió de Gustavo Romero con un control orientado de zurda, para posteriormente acomodar el esférico al costado izquierdo del portero Wilson Arzamendia.

El cuadro dueño de casa tuvo la posibilidad de duplicar su ventaja en el último minuto de adición, luego de una infracción dentro del área de Wilson Arzamendia sobre Hugo López que derivó en la sanción de la pena máxima, que lo ejecutó el propio López, pero el portero rojo tuvo revancha, tapando el disparo.

El elenco “escobero” se medirá con el Independiente de Campo Grande en la siguiente instancia del torneo de integración.

Estadio: Erico Galeano (Capiatá). Árbitro: César Rolón. Asistentes: César Caballero y Francisco Ramos. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

3 de Febrero RB: Wilson Arzamendia; Carlos Schreiner (85′ Aldo Espínola), Derlis Castillo, Arnaldo Pereira y Fernando Sosa; Elías Re, Roger Medina, Marcelo Montiel (73′ Víctor González) y Luis Godoy; Julio Cane (56′ Mílner Medina) y Miguel Bernal (73′ Gerardo Amarilla). D.T.: Óscar Agüero. Deportivo Capiatá: Osvaldo Ferreira; Hugo Agüero, Abel Meza, Ever Riquelme y Sebastián Burgos; Leonardo Coronel, Carlos Ferreira (85′ Justo Figueredo), José Sanabria y Hugo López; Angel Limprich (60′ Gustavo Romero) y Edil Silvero (81′ Gustavo Sosa). D.T.: Romualdo Agüero.

Gol: 71′ Leonardo Coronel (DC). Amonestados: 29′ Montiel (3F); 18′ López, 46′ Sanabria y 74′ Romero (DC). Incidencia: 94′ Wilson Arzamendia le tapó un penal a Hugo López.

Mañana arranca Segunda Semana

La disputa de segunda semana del torneo de integración, se pone en marcha mañana con un partido correspondiente al triangular de UFI, a disputarse en Pedro Juan Caballero.

* Mañana, a las 14:30: en el estadio Río Parapití (Pedro Juan Caballero), Atlético Amambay de Capitán Bado vs. Sport Santa Cecilia de Belén.

* Martes, a las 14:30: en el estadio Río Parapití, Sport Santa Ceilia de Belén vs. Sport Remancito de Puerto Guaraní. 16:45: en el estadio Parque del Guairá, Guaraní de Minga Guazú vs. Universidad Católica de Repatriación. 19:00: Cerro Porteño de Mbocayaty vs. Sol de Mayo de Roque González.

* Miércoles, a las 18:30: en el estadio Villa Alegre, 14 de Mayo de Fulgencio Yegros vs. Sport San Pedro de San Pedro del Paraná.

* Jueves, a las 16:00: en el estadio La Arboleda, Presidente Hayes vs. River Plate. 18:30: Humaitá vs. General Díaz.

* Viernes, a las 14:30: en el estadio Río Parapití, Spor Remancito de Puerto Guaraní vs. Atlético Amambay de Capitán Bado.