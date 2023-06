Ameliano espera el llamado de Cerro

“Creo que se equivocaron, ellos (por los representantes) emitieron una nota a nombre de Cerro Porteño y Cerro no se interesó por el jugador. Hasta ahora no hubo ningún llamado de Cerro preguntando por el jugador”, fue lo primero que señaló el presidente a la 730 AM, ABC Cardinal.

Habló más con relación a un posible pase de Benítez a Cerro. “Sería fantástico que Cerro lo quiera, Hugo Benítez lo que hizo en Ameliano fue muy bueno, jugó la final de la Copa Paraguay, le marcó a Bruera, después la final de la Supercopa marcando a Derlis González, condiciones para jugar bajo presión tiene, está capacitado para jugar bajo presión”.

“Nosotros estamos abiertos al dialogo siempre, también hay jugadores de Cerro que nos interesa, pero hasta hoy día, Cerro Porteño no manifestó ningún interés. El tiene una clausula de 500.000 dólares”, añadió.

Quiere seguir contando con Fredy Vera. “Tampoco me dijeron nada con relación a Fredy Vera. Él tiene contrato con Ameliano hasta el 30 de junio y después veremos si se va o no en Cerro”.

“Estamos viendo la posibilidad con Giovanni Bogado y Elvio Vera que son de Libertad, Alejandro Samudio ya es jugador definitivo de Ameliano con la ida de Elías Sarquis a Guaraní. Nos gusta Fabián Franco, lateral derecho de Cerro Porteño”, finalizó.