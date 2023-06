Olimpia vs. Melgar: El decano golea y asegura el primer lugar

El decano jugaba en su estadio ante el Melgar de Perú buscando la victoria para asegurar el primer lugar en el grupo y así definir de local en los octavos de final de la Libertadores.

Lea además: Olimpia vs. Melgar: resultado, resumen y goles

El juego no pudo comenzar de mejor manera para Olimpia, es que movió el balón, puso la pelota al área, le cometen falta a Hugo Fernández y el árbitro no duda en cobrar el penal para los paraguayos. Alejandro Silva se encargó de anotar el primero para los decanos.

Melgar no tuvo reacción y Olimpia presionaba con todo por lo que el segundo no tardaría en llegar. Fue en un tiro libre de Alejandro Silva, mala salida del arquero peruano y Guillermo Paiva aprovechó para anotar el segundo y todavía no se disputaban diez minutos de juego.

El primer tiempo fue todo de Olimpia, Melgar ni siquiera llegaba al área de los decanos y el gol parecía que iba a llegar cuando Olimpia lo quería. Así llegó un balón por la izquierda donde se tiró Guillermo Paiva, este envió el centro para el ingreso en el área de Hugo Fernández, este no tocó el balón, eso engañó al arquero Cabezudo y se convirtió en el tercero de Olimpia.

Los paraguayos no pararon, al contrario, seguían atacando con todo en busca de llegar a más goles y lo pudo lograr, esta vez por medio de una buena jugada de Fernando Cardozo que anotó el cuarto para el decano antes de los 30 minutos de juego.

Melgar llegó por primera vez al arco de Olimpia a los cuarenta minuto y después de dos cambios del entrenador Soso. El disparo de Cuesta se fue muy cerca del arco defendido por Olveira.

El segundo tiempo era para saber si Olimpia ingresaría como en la primera etapa o ya se iba a dedicar a cuidar la ventaja que ya tenía en el partido y a descansar teniendo la pelota.

Tuvo algunas jugadas en las que pudo aumentar el marcador, pero los peruanos salieron un poco más buscando llegar al descuento. Y ese gol para los de rojo y negro llegó tras una falla de Luis Zárate y un gran remate de Tomás Martínez, imposible para Olveira.

Después hubo unas cuantas emociones en el partido, principalmente, cuando Olimpia se desprendía en ataque y llegaba hasta el arco de Cabezudo con posibilidades de lograr el quiento.

Paiva tuvo su ocasión y no pudo, otro que estuvo cerca del gol fue Fernando Cardozo, cuyo cabezazo pasó muy cerca del travesaño del arquero de Melgar.

El juego se fue con la victoria de Olimpia que se asegura el primer lugar y aguarda a su rival en octavos sabiendo que tendrá la ventaja de definir jugando en casa.