Conmebol presenta campaña buscando posicionar al fútbol femenino sudamericano

El Mundial Femenino comenzará este viernes 20 de julio y tiene a dos países como sede, Nueva Zelanda y Australia. Serán las neozelandesas las que jugarán el partido inaugural ante la selección de Noruega.

“Fútbol es Fútbol es una iniciativa que espera poner valor al deporte aportando al desarrollo, sin importar el género, o categorías en las que se juega. El objetivo consiste en la difusión de contenidos que demuestran que en el fútbol toda patada se siente, todo penal se sufre, y todo gol se grita con la misma pasión, porque juegue quien juegue, el FÚTBOL ES FÚTBOL”, indica la Conmebol a través de su página web.

“Esta campaña será activada en el espacio “Footsteps of Passion”, que se encuentra en Sydney – Australia, y se amplificará durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, donde participan las selecciones sudamericanas de Argentina, Brasil y Colombia”, añadió.

También dejó algunas palabras sobre el particular el presidente de la entidad matriz del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez. “El desarrollo que experimenta el fútbol femenino no es obra de la casualidad. Es el fruto del esfuerzo de miles de niñas y jóvenes, hombres y mujeres que aman el fútbol y que durante décadas han enfrentado -y vencido- prejuicios y exclusiones. Este es el camino para que Sudamérica ocupe el sitial de potencia mundial al que está destinada por su historia, su capacidad, su esfuerzo y su pasión. Con perseverancia y talento, las niñas y mujeres de Sudamérica conquistarán el mundo. El fútbol femenino sudamericano no tiene techo. ¡Sigamos Creyendo en Grande!”, finalizó.