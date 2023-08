Arce: “Se nos escaparon dos puntos”

“Hemos intentado pasar un tipo de información diferente desde que llegamos, el partido fue muy táctico, estratégico y se nos escaparon dos puntos al final”, fue lo primero que señaló el entrenador franjeado.

Fue consultado porque se decidió por Alan Cano como titular. “Alan tiene la facilidad de jugar de extremo y de punta, hoy necesitábamos alguien de esas características para acompañar a Montenegro. El cambio de Marcos Gómez era para sostener más, tener la tenencia del balón, pero enseguida nos empatan”.

Francisco Arce mencionó que en partidos como este no te podes distraer porque Cerro tiene un buen equipo que empujó bastante para llegar al empate.

Dijo que su equipo hizo todo lo que tenían que hacer. “Hicimos todo lo que teníamos que hacer, con uno menos ellos, pero fue mérito de Cerro que llegue al gol del empate. Cuando Salazar este bien seguramente lo pondremos a Silva en el mediocampo. Saúl y Derlis ya volvieron, los demás también”, dijo con relación a los lesionados.

“Sobreviví a la muerte de mi hijo”

Francisco Arce estuvo hasta el mes de febrero como entrenador de Cerro Porteño. Hoy fue recibido con muchos silbidos por parte de los hinchas azulgranas y en el tablero electrónico no apareció su nombre, fue consultado sobre el particular.

“Sobreviví a la muerte de mi hijo, no sabía lo del tablero, pero es parte del folklore. Por más que hagan lo que quieran hacer, no borrarán lo que hicimos aquí. Pase tantas cosas ya y si voy a decir todo lo que pienso no vamos a terminar la conferencia. Tengo tres títulos ganados en Cerro y en el 2020 salimos campeones después de estar nueve abajo”, finalizó.