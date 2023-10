Después del segundo gol se terminó el partido, expresó Humberto Ovelar

“Hasta que nos hicieron el primer gol estábamos jugando bien y tuvimos las mejores ocasiones. Pero después del gol de Espinoza no logramos acomodarnos, rápidamente nos hicieron el segundo gol y ahí se terminó el partido”, manifestó Humberto Ovelar, entrenador de Guaireña, luego de la derrota 5-1 frente a Libertad.

Lea más: Guaireña vs. Libertad: Resultado, resumen y goles

A renglón seguido, el DT del equipo de Villarrica indicó: “De esos primeros minutos yo no me puedo quejar porque jugamos bien, pero no concretamos. En el segundo tiempo, después de la expulsión ya fue otro partido, porque Libertad con ventaja te marca mucha diferencia”.

Consultado sobre qué es lo que preocupa en el rendimiento de su equipo, Ovelar señaló. “Nuestro mayor déficit es que no estamos convirtiendo. En todos los partidos creamos, pero no marcamos, luego nos hacen un gol y nos quedamos. Ahora tenemos varios días para tratar de corregir esta situación y prepararnos para lo que va a ser el próximo partido, una verdadera final ante Tacuary”.

“Nuestro objetivo es salvarnos, luego de eso vamos a ver que pasa. Esto va a ser partido a partido hasta la última fecha y ojalá podamos dejar al equipo en primera”, concluyó el entrenador de Guaireña.