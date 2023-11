Julio Cáceres: “En el segundo tiempo hicimos méritos para ganarlo”

“Una sensación difícil de explicar. Conforme con el segundo tiempo; el primero no me gustó para nada. Estuvimos muy tímidos en la marca y ellos quitaron la diferencia. En el segundo tiempo creo que hicimos méritos para ganarlo, pero en el fútbol no gana quien hace el esfuerzo, sino quien hace los goles”, comenzó indicando Julio César Cáceres, entrenador de Luqueño.

Con respecto al funcionamiento de su equipo, el DT auriazul señaló: “En el primer tiempo no mostramos nada de lo que nosotros trabajamos. Para ser grande, en este tipo de partidos hay que demostrar personalidad, ambición y presencia en la cancha. Lo que mostramos en la segunda parte se asemeja mucho a lo que queremos, más allá de las dificultades que tuvimos a la hora de definir”.

“En este tipo de juegos si no tenemos carácter, no vamos a llegar lejos, pero capaz también puede ser un motivo el cansancio por los partidos seguidos que estamos jugando”, sentenció el Emperador.