Jorge Núñez: “Empezamos bien el torneo, pero no alcanzó”

Resistencia cayo 1-0 ante Guaraní, resultado que decretó su descenso anticipado a la división Intermedia. “Una decepción total. La veníamos remando desde el inicio. Empezamos bien el torneo, pero lastimosamente no alcanzó. Terminamos mal, apenados con la dirigencia, con el presidente, que siempre estuvo con nosotros en las buenas y más en las malas”, indicó el juegador Jorge Núñez.

“Queríamos salvar esto, llegar hasta las últimas instancias, pero no se pudo. Intentamos de todas las formas posibles, pero se hace difícil si no logras hacer goles. Es una situación muy difícil y la verdad que no hay palabras para explicar todo lo que estamos sintiendo”, finalizó el jugador del conjunto del barrio Ricardo Brugada.