Berrío confirma su venida a Tacuary

“Ya está todo acordado, faltan pequeños detalles para ponernos de acuerdo, pero que no va a cambiar mi posición de ir a Tacuary y al fútbol paraguayo”, señaló el colombiano a la 730 AM, ABC Cardinal.

Lea más: Tacuary llegó a un acuerdo con Berrío

Del porqué decisió jugar en Tacuary, dijo. “Regis Marques tuvo un papel importante, me presentó el proyecto y me dijo porqué me querían y eso fue importante para mí. Hay cosas que superan lo económico para mí, como lo es el proyecto del club”.

“Me gusta competir en copas internacionales y quiero aportar mi grano de arena para que el club consiga esto. Me pone contento estar en el club. Me buscaron de Cerro Porteño y Olimpia, se conversó con el empresario y tomé la decisión de seguir en el Flamengo en ese entonces”, añadió el extremo colombiano.

Hay jugadorHabló con Robert Piris da Motta de su llegada a Paraguay. “Hay jugadores que ayudan para que el campeonato sea competitivo, hablé con Robert Piris da Motta que fue mi compañero en Flamengo, además, los colombianos que jugaron ahí me hablaron bien de esta posibilidad de jugar en Paraguay”.

“Tengo la fortuna de engrosar la lista de los colombianos que jugaron en Paraguay. En América MG también jugué con Raúl Cáceres. Hablé con Piris porque somos amigos desde el tiempo de Flamengo. La idea es terminar con el pequeño detallito y viajar lo más rápido posible y estar a las órdenes del entrenador”, finalizó.