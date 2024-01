Luqueño 1-Sol de América 1: Golpe y reacción a medias

Tras el susto se quedó con las ganas de festejar

De arranque Sol de América mostró su velocidad en ataque que no tuvo efecto inmediato y Luqueño se fue acomodando para intentar tomar el control del juego buscando la conexión ofensiva alternando chispazos que le daban aproximaciones con malas finalizaciones y en otras sin precisión para la profundidad.

Lea más: Sportivo Luqueño vs. Sol de América: Empate en un buen juego en Luque

El juvenil González tuvo la chance de poner en ventaja al Auriazul con un remate que salió por encima del arco rival. En el otro arco respondió el Danzarín con una llegada al área del argentino Amarilla que sacó un remate displicente desperdiciando una buena chance.

Luego Rodi Ferreira tuvo otra oportunidad para el local pero tampoco definió de buena forma, en un encuentro entretenido y abierto que no lo podían aprovechar ambos elencos teniendo nula efectividad hasta ese momento en el partido.

Luqueño se volvió más peligroso con su propuesta de explosión para seguir cerca del área adversaria, movimientos rápidos del conejo Benítez acompañado de Álvarez le daban vivacidad a sus aceleraciones pero sin poder encontrar el pase claro para probar el pórtico de Ortiz. Lo último del primer tiempo fue un testazo del capitán Pablo Aguilar que pasó cerca del palo solense.

En la complementaria la intensidad creció y cada uno buscó mejorar su libreto: el equipo de Ovelar pudo armar una buena jugada colectiva con mucha presencia en el área auriazul que lo resolvió tras la subida de su lateral derecho Barrios que puso el esférico para Amarilla y el volante definió ante la salida de Aguilar para la sorpresa en el Feliciano Cáceres. Pero el golpe duró segundos nada más. Reanudó el anfitrión y en una pelota larga más favorable para el defensor García Guerreño, el mismo se confió y se dejó anticipar por Álvarez que aprovechó el error para eludir al arquero y poner el empate que calmó la tensión en la República.

Lo quiso ganar el equipo de Julio Cáceres y con los cambios el técnico buscó más peso en sus avances, pero las ocasiones fueron mermando y con más ganas que fútbol no le alcanzó al cuadro auriazul para crear una acción para llegar al segundo. El desgaste se sintió en el gramado y la igualdad estaba para confirmarse. En la última jugada casi lo ganó el Danzarín con un cabezazo de García Guerreño que sacó del ángulo Aguilar para que se repartan un punto en Luque.

Los entrenadores: Uno disconforme, el otro satisfecho

Tras el empate, el técnico de Luqueño, Julio César Cáceres, indicó: “No golpeamos en los momentos que podíamos hacerlo, el rival se paró bien y el equipo sintió la ansiedad y nerviosismo al no poder marcar porque si lo hacíamos nos íbamos a sentir mejor en el campo”.

El análisis siguió: “En el segundo tiempo nos equivocamos y nos anotaron. No estamos satisfechos con el empate”.

Sobre la ansiedad, Cáceres manifestó: “Hoy no fuimos muy precisos, jugando en casa debemos saber proponer, los que ingresaron no pudieron darnos claridad”, expresiones con las que ratificó su descontento al no haber ganado de local y dejar escapar dos puntos.

Por el lado de Sol de América, su entrenador, Humberto Ovelar señaló: “En los partidos que jugamos pudimos manejar la pelota, significa que estamos por buen camino, más aún para un equipo que recién ascendió. Podíamos haber ganado al tener nuestras chances; de todas maneras es un buen punto el logrado por el equipo”, puntualizó.

Fabio Martín Ruiz Díaz (@fabiomartin81)