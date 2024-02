Clásico: “Titán-ico” esfuerzo para estar a tono

Una etapa de bravuconadas y otra de juego

El duelo tuvo un comienzo “a todo trapo”, con los jugadores motivados a tope al ser protagonistas nada menos que de la máxima fiesta de nuestro fútbol a nivel de clubes.

Propuestas totalmente distintas. El juego elaborado cerrista chocaba con el corte simple y directo del rival. Un arranque azulgrana “eléctrico”.

La bandera de lucha, de máxima entrega, la portó el argentino Pratto. Y si un hombre de tantas batallas luchaba en cada intervención como si fuese la última generaba el efecto contagio. Sus compañeros tenían la misión de seguir sus pasos, con errores y aciertos.

El Oso salió airoso de una puja en el mediocampo con Pachi Carrizo. Luego de la “trancada” entre los argentinos, el capitán Ortiz asistió a Parzajuk, que impuso su potencia frente a Báez para someter a Jean, ante el fallido intento de bloqueo de Valdez. Con poco, Olimpia se ponía al frente en el marcador.

“Shockeado”, el Ciclón tardó el reactivarse, cargó más con empuje que claridad. Un clásico sin escaramuzas es difícil encontrar. Este estuvo varias en la primera mitad, con un coscorrón de Carrascal a Cardozo castigado con amarilla. El colombiano estuvo al límite, al igual que Salazar, de tempranera amonestación y con intervenciones riesgosas.

El cierre de la primera fracción fue con una reyerta, originada luego de un cruce entre Peralta y Franco, con el empujón de Fernández al Pitbull cerrista. Tras la bravuconada, dos tarjetas y a camarines.

Por imperio de las circunstancias, el Ciclón ejerció presión en la etapa complementaria y a diferencia de su adversario, no encontró el revulsivo necesario, pudo oxigenarse con las modificaciones. El Decano fue perdiendo energía, metiéndose atrás por falta de respuesta física. Escaso aporte de los suplentes, casi nulo.

El empate llegó con un centro de Peralta, el cabezazo de Riveros y la atropellada de Alfio Oviedo. Los dirigidos por Víctor Bernay hicieron méritos para igualar, no para ganar a un Olimpia en plena “mudanza”, tanto deportiva como dirigencial.

Actitud, bandera del debut de Martín Palermo

En su debut como entrenador de Olimpia, el argentino Martín Palermo (50 años) resaltó el carácter como bandera del elenco. “La actitud es la que pongo como título de mi primer partido”, indicó el Titán.

“Me siento conforme. Lo que más resalto y destaco es la actitud del equipo, que nunca se entregó, nunca dejó que alguna razón u otra, más que nada cuando nos igualaron el partido, nos viéramos desfavorecidos y que el grupo no revirtiera la situación”, expresó el nuevo conductor del Expreso.

Palermo describió además cómo se fue presentando su primera semana de trabajo al frente del Decano. “Cuando comenzamos a trabajar, la tarea era ir conociendo a los jugadores. En la medida que podíamos fuimos trabajando y transmitiendo un poco la idea que pretendo. Enfocados principalmente a que había un partido por delante y había que ser simples y precisos en lo que uno iba a plantear en el partido”.

El orientador destacó también la trascendencia del partido para tomar confianza. “Lo más importante, resaltar las ganas que tenían, estaban muy entusiasmados con que este partido nos diera la posibilidad de que el equipo retome la confianza”.

* Baja de último momento. Juan Ángel Espínola (29) abandonó ayer la concentración franjeada por un cuadro febril. El arquero suplente fue Rodrigo Frutos (21).

* Derlis González (29). El “10″ del Decano, que se encuentra con una lesión muscular, anunció que no llegará el partido de la Copa Sudamericana contra Ameliano, previsto para el jueves 7 de marzo en el Defensores del Chaco, a las 21:30.

Víctor Bernay: “No era lo que queríamos”

El entrenador de Cerro Porteño Víctor Eduardo Ceferino Bernay (53 años) manifestó que el empate en el superclásico no fue el resultado que fueron buscar.

“No era lo que queríamos, ni lo que vinimos a buscar En el segundo tiempo tuvimos mucha ganancia de territorio, pero el rival defendió muy bien y se nos hizo complejo generar situaciones de gol”.

“Tuvimos un inicio de los primeros diez minutos, en los que hicimos lo que teníamos que hacer, que es mantener la posesión del balón, buscar pases filtrados e intentar con el juego asociado. Tener el protagonismo del juego, pero después desentendimos esa cuestión y empezamos a dividir el balón, y el partido no era para dividirlo, sabíamos que teníamos que tener la posesión y evitar el juego directo”, señaló el conductor argentino del Ciclón.

Bernay dijo, pese a contar con varias aproximaciones, que la falencia estuvo en el pase final. “Teníamos muchas aproximaciones a área y nos faltó cerrar con ese último pase, en varias acciones tuvimos pase para ceder y no lo filtramos de buena manera, pero rescato la rebeldía del equipo buscar un resultado que estaba adverso y en un momento complejo”.

Sobre la fase “negativa” de cuatro partidos sin triunfos, el DT, con cierta molestia, repasó los números de su equipo en el torneo, en el que se mantiene invicto. “Mala racha no la considero; tenemos seis jugados y no hemos perdido ninguno. Es muy fácil posicionar algo en la gente, se está jugando con mi trabajo y no me gusta”, indicó.

Sobre la ausencia de Cecilio Domínguez, señaló: “Es un futbolista importante, pero con el juego asociado se tuvo protagonismo también. Cecilio es una pieza importante, en el fútbol de hoy el que genera desequilibrio en el uno contra uno es un jugador que vale mucho”, puntualizó.

Richard Ortiz: “Nos faltó un poco de juego”

El mediocampista y capitán Richard Ortiz indicó que les faltó un poco más de volumen futbolístico tras la igualdad entre Olimpia y Cerro Porteño (1-1).

“No pudimos sostener el resultado. Creo que nos faltó un poco de juego, ya que por ahí en el primer tiempo después del gol nos quedamos bastante. En el segundo tiempo ni qué decir, así que vamos a tener una semana larga para poder corregir eso”, significó el referente franjeado.

“Los primeros 10, 15, 20 minutos salimos a presionar arriba y después nos cansamos un poco. A partir de ahí, Cerro Porteño empezó a mover la pelota y no pudimos recuperarla más”, puntualizó.

“Hay que jugar sencillo y rápido, así que vamos a tener el tiempo suficiente para trabajarlo”, finalizó el experimentado volante.

Fabrizio Peralta: “Intentamos en todo momento”

El joven mediocampista Fabrizio José Peralta, campeón con la selección nacional Sub 23 en el Preolímpico de Venezuela, destacó la actitud demostrada por Cerro Porteño en el choque contra el tradicional rival, Olimpia (1-1).

“No hay mucho que decir del partido, intentamos en todo momento, los 90 minutos. Ellos nos metieron muy rápido el gol en una pelota en la que nos descuidamos y pagamos las consecuencias, ya que nos repusimos muy tarde”, declaró el Pitbull, quien fue el capitán azulgrana.

“El partido fue muy cortado, de los 90 minutos se habrán jugado solo 70. Hubo muchos cortes con pausas. Faltó más intensidad y juego”, enfatizó.

“Siempre trabajo para darle lo mejor al club, alegrar a mi familia y a la hinchada”, culminó.

Aprobación con puntaje mínimo para Carlos Paul Benítez

Si el objetivo era sacar adelante el partido, el mismo fue cumplido. Pero de Carlos Paul Benítez (39 años) se espera más, no el simple hecho de aprobar el examen “raspando”. Algo flojo en las sanciones disciplinarias. En el segundo tiempo se mandó un respiro cuando los protagonistas bajaron los decibeles y empezaron a jugar.

