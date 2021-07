Alicia Bobadilla es campeona con San Lorenzo de Almagro

Alicia Bobadilla gritó campeón en Argentina después de la victoria por penales de San Lorenzo de Almagro sobre Boca Juniors. Con la paraguaya defendiendo la portería, las Santas derrotaron 3-2 y volvieron a dar la vuelta olímpica después de seis temporadas (la última vez fue en 2015) y festejaron la primera conquista en la era profesional del Fútbol Femenino en el vecino país. En el tiempo reglamentario, ambos equipos empataron 1-1 con los tantos de Carolina Troncoso a los 18 minutos y Sindy Ramírez a los 90′.

Aunque no desvió ningún remate en la tanda, Bobadilla fue clave para que el Ciclón de Boedo dispute la definición del título en el Nuevo Francisco Urbano, el estadio del Deportivo Morón. La exLibertad y compañía no solo cortaron la racha sin títulos, si no que también frenaron la marca de 36 triunfos de las Gladiadoras. Además, la arquera guaraní, que en setiembre de 2020 fue transferida al club en el que militan los mellizos Ángel y Óscar Romero, jugará la próxima edición de la Copa Libertadores (30 de setiembre en Chile) con la camiseta azulgrana.