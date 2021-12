Falleció Hugo, el hermano de Diego Armando Maradona

Hugo Maradona, el hermano de Diego Armando Maradona, murió este martes después de un ataque cardiaco en Monte de Procida, Provincia de Nápoles. El menor de los Maradona, de 52 años, falleció durante la madrugada, en la residencia en la que vivía, hasta donde llegaron los servicios de emergencia de Pozzuoli, que solo confirmaron la muerte. Según las fuentes, el argentino debía realizar estudios cardíacos en los próximos días.

La muerte de Hugo es un poco más de un año después del fallecimiento de Diego, el 25 de noviembre de 2020, cuyo adiós conmocionó al mundo del fútbol y en particular a los aficionados napolitanos, que idolatraban al exjugador y entrenador. El hermano, que comenzó a jugar de muy joven, como Diego y Lalo, no tuvo una carrera larga en Italia, pues aunque firmó desde chico por el Napoli y fue cedido al Ascoli, no logró despegar.

Formado en Argentinos Juniors, Hugo jugó distintos países, como en el Rapid Viena austriaco, el Rayo Vallecano español, el Deportivo Italia venezolano y el Avispa Fukuoka, entre otros clubes japoneses. Además, compitió en Uruguay y Canadá. Posteriormente trabajó en las divisiones formativas del Napoli. Hace solo unos meses, había anunciado la intención de participar en las elecciones municipales de Nápoles como cabeza de la lista “Napoli central”.