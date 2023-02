Video: Nelson Haedo Valdez, presente en el Iduna Park para ver Dortmund-Chelsea

Pasan los años y el nombre de Nelson Haedo Valdez sigue resonando con mucha fuerza en el fútbol europeo. El albirrojo marcó presencia este miércoles en el estadio Signal Iduna Park, donde se disputa el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Uefa Champions League, entre el Borussia Dortmund y el Chelsea.

El ex jugador, quien actualmente es asistente técnico en la categoría Sub 23 del Werder Bremen de Alemania, llamó la atención de algunos aficionados del ‘negriamarillo’ que no dudaron en pedirle fotos y saludarlo.

Haedo Valdez tuvo paso por el Borussia desde el 2006 hasta el 2010, llegando a conquistar la Supercopa de Alemania en el 2008 y siendo dirigido en su momento por el reconocido entrenador alemán, Jurgen Klopp, además de compartir equipo con su compatriota Lucas Barrios.