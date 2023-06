Riquelme, acompañado de Messi en su partido de despedida

El encuentro terminó 5-3 en favor de Boca con goles de Antonio Barijho (2), Pablo Ledesma, Juan Román Riquelme y Sergio ‘Manteca’ Martínez, mientras que para el representativo Albiceleste convirtieron Lucho González, Messi y Fernando Gago.

Lea más: Juan Román Riquelme tuvo su partido despedida ante una Bombonera colmada

Finalizado el partido, Riquelme tomó el micrófono y les habló a los más de 50 mil hinchas presente en el estadio y a los que siguieron en encuentro por TV.

“El fútbol le ha dado todo a mi vida, me permitió comprarle la casa a mi mamá. Pasaron muchas cosas, pero he sido un afortunado: me tocó jugar con el más grande, con el que soñé de chiquito, que fue Maradona”, expresó. Y se puso una 10 de Boca con el apellido de Maradona en la espalda.

Riquelme también le habló a Messi: “Después pasó el tiempo y me tocó jugar con alguien increíblemente grande. No sé si es más grande o menos que Maradona, pero son los dos más grandes que ví en toda mi vida y es maravilloso tenerlo acá”.

* Los entrenadores de ambos equipos fueron José Néstor Pekermam, Alfio Basile y Carlos Bianchi, a quiénes Riquelme les dedicó unas palabras en su discurso final.

“Usted de chiquito fue mi técnico, me ha ayudado mucho. Lo quiero mucho y ojalá sean muy felices usted y toda la familia”, le dijo a Pekerman.

" Es el mas lindo de esta noche, me ha enseñado como deportista y cómo es la vida, lo quiero mucho Coco, me costó mucho encontrarlo”, le dedicó palabras a Basile.

" Llegó en el 98, y ud es el culpable de que todos los bosteros pensemos que ganar la Libertadores es fácil. Es toda suya. Me siento parte de su familia, lo quiero mucho”, concluyó sobre Bianchi.

* Máximo ídolo de Boca en este siglo, Riquelme es un armador talentoso que disputó 388 partidos, en los que anotó 92 goles y dio 119 asistencias, y obtuvo 11 títulos, incluidas tres copas Libertadores, una Recopa Sudamericana y una Intercontinental, que ganó con un partido inolvidable en 2000 frente al Real Madrid (2-1) .

Justo Villar, en despedida de Maxi

Justo Villar, ex arquero de la Albirroja, participó el sábado en el partido de despedida de Maxi ‘La Fiera’ Rodríguez, y que tuvo como invitado especial a Messi.

Un encuentro que enfrentó a las glorias de Newell’s Old Boys ante sus pares de la Selección Argentina. El anecdótico 7-5 en favor de la Lepra contó con un triplete de Messi, que lo sufrió Villar.