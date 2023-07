Al Nassr de Cristiano Ronaldo envió una oferta formal por Gustavo Gómez

Gustavo Gómez podría jugar con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. El Al Nassr del portugués quiere contratar al futbolista paraguayo, que pertenece y aún tiene vínculo con el Palmeiras de Brasil. El club árabe ya envió una oferta formal con el fin de iniciar una negociación por el capitán de la selección paraguaya. Por el momento, la primera propuesta fue rechazada.

“Al Nassr envió una propuesta formal por Gustavo Gómez (millonario contrato por 3 temporadas) y busca llegar a un acuerdo con Palmeiras. Ya hay oferta para el club brasileño y el equipo de CR7 busca quedarse con el defensor de la selección de Paraguay”, reveló este lunes el periodista de TyC Sports, César Merlo, especialista en transferencias.

Por su lado, Germán García Grova, del mismo medio y también especializado en mercado de pases, agregó que el Verdao desestimó el primer ofrecimiento por Gómez. “Palmerias rechazó la primera oferta de Al Nassr por Gustavo Gomez. La misma era de US$ 7.5M e informó que solo se negocia en un monto cercano a los US$14M”, escribió en redes sociales.

La intención de Al Nassr de CR7 es adquirir el pase de Gómez por US$ 7.500.000, mientras que la entidad paulista, que compró al ex Libertad del Milán de Italia, solicita US$ 14.000.000. Por su lado, el jugador tendría un millonario contrato que sería por tres temporadas. Por ahora, la operación está en el tira y afloje, a la espera de una determinación de ambas partes.