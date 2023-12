Guardiola: “Vamos a ganar la Premier League”

“Mi sensación hoy es que vamos a ganar la Premier League. Si me preguntas, vamos a ganarla. Si jugamos al nivel al que estuvimos contra el Liverpool y el Tottenham Hotspur, vamos a ganarla de nuevo " , dijo Guardiola en la previa del partido de hoy, como visitante del Aston Villa.

Lea más: El nuevo contrato de TV de la Premier League es por 4 temporadas

“La gente no se lo cree aún por los tres empates, pero vamos a lograrlo de nuevo, sabiendo que no es fácil y sabiendo que ningún equipo lo ha hecho aún (ganar cuatro títulos seguidos). Por eso la dificultad está ahí, pero si me preguntas que qué opino, creo que vamos a ganar " , apuntó el español.

Sobre los goles encajados, ocho en los últimos tres encuentros, Guardiola dijo estar preocupado, pero agregó que no les están creando tantas ocasiones como parece.

“Hemos concedido un número normal de ocasiones excepto contra el Chelsea. El Chelsea creó más de lo habitual, pero en el resto de partidos ha sido igual que en el resto de partidos donde ganamos muchos títulos. Estamos al mismo nivel que en otras temporadas “. (EFE).