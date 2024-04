Julio Enciso, en exclusiva con ABC: “Tengo líquido en la rodilla”

Julio Enciso sufre una nueva lesión y está descartado para la visita del Brighton al Burnley (sábado, 10:00) por la ronda 33 de la Premier League de Inglaterra. Poco después de la confirmación de la baja, noticia revelada por Roberto de Zerbi en conferencia, el ex Libertad habló en exclusiva con el Cardinal Deportivo: “Tengo un poco de líquido en la rodilla”, expresó.

Lea más: Julio Enciso, otra vez lesionado y baja por tiempo indefinido

“Estaba acumulando líquido. Me molesta un poco, pero yo siempre trato de estar a disposición Es normal, según me dicen los doctores, que acumule un poco de liquido. Voy a trabajar para que disminuya y estar en los próximo partidos. “Ahora tendremos una semana larga y a esperar que el liquido baje. Hoy mejoré bastante, bajó bastante el liquido de la rodilla”, explicó Enciso.

Julio Enciso y las críticas por una nueva lesión

“La verdad que a uno le da un poco de pena. Me estoy cuidando bastante. Yo quiero volver a estar bien, a la par de mis compañeros. Acá no es fácil, todos están a un nivel increíble. Yo quiero estar a la par de ellos, entreno a full y doy mi cien por ciento. Y cuando dicen cosas que no son adecuadas me pone triste. Yo no miro las redes, pero mi familia sí y se pone triste”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Julio Enciso: 7 partidos desde el regreso

Julio Enciso disputó 7 cotejos, entre la Premier League y la Europa League, después de superar la lesión de rodilla. El delantero, quien convirtió el mejor gol de la edición pasada del torneo más competitivo del mundo, fue convocado por Daniel Garnero para el amistoso frente a Rusia, que fue suspendido por el atentado del Estado Islámico en la ciudad de Moscú.