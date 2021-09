Roque confirmó que continúa: “Sí, soy jugador del club”

Roque Santa Cruz habló nuevamente después de romper el silencio en ABCTV cuando ingresaba al entrenamiento matutino de Olimpia. El delantero, que expresó primeramente “al club tienen que preguntarle qué pasa”, profundizó sobre la novela con Libertad. El experimentado confirmó que continúa en el Decano hasta diciembre y reveló que la propuesta que realizó el Gumarelo fue real. “De que hubo un interés, que se ha presentado con mucho respeto, existió, hubo”, señaló al finalizar la práctica en la Villa Olimpia.

El capitán del Franjeado puntualizó que seguirá en el plantel porque tiene “contrato con el club”. “Claro que sí, soy jugador del club. No entiendo que pasó exactamente. Creo que tienen que hablar con los dirigentes, son ellos los que tiene que aclarar. Los dirigentes me declararon intransferible, ellos quieren que yo me quede. Ellos ya hicieron público, después de que la forma en que por ahí trascendió las cosas y como se dieron las malas interpretaciones, no voy a estar respondiendo ni aclarando cosas que no corresponde”, añadió.

“En un principio y a comienzo de año había dicho que iba a jugar hasta diciembre. Hoy creo que ya están en conocimiento y hable con Miki (Miguel Brunotte) en estos días. Tengo las mismas ganas de seguir jugando que siempre. Estamos en una situación complicada para el club, tenemos levantar, es una obligación deportiva. Somos los primeros en querer mostrar una reacción”, agregó Roque, quien insistió que continuará hasta cumplir el vínculo en diciembre. “Tengo contrato, soy jugador del club. En ningún momento se puso en entredicho eso”, culminó.