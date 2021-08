Ortega sobre la petición de matrimonio de Ayala: “No era el momento”

“Es un tema lindo, muy bueno pero no era el momento ni el día para hacer eso. Nos estábamos jugando la vida”, fueron las palabras del presidente de River Plate, Carlos Ortega acerca de la petición de matrimonio que realizó el entrenador del equipo, Celso Ayala, a su pareja, previo al encuentro ante Guaraní.

“No estamos acá para el romanticismo, estamos peleando por la permanencia”, acotó en contacto con el Cardinal Deportivo. “Teníamos que tener una concentración del 100% para este partido”, apuntó Ortega y confesó que un “un día antes me dijo que lo iba a hacer (...) Hablamos de eso. Él ya me dijo como una cosa decidida. No quise ser duro con él en ese sentido”.

De la petición participaron los jugadores del Kelito, sosteniendo el mensaje encargado por Ayala. Si bien la respuesta de su pareja fue positiva para el técnico, el resultado deportivo no acompañó ya que el cuadro local fue goleado 1-5 por Guaraní.

Del encuentro,Ortega expresó: “Jugamos un partido malísimo (...) Fue un partido para el olvido”. Agregó que “en todas sus líneas no estuvo bien. No sé qué le pasó al equipo, es algo que voy a hablar con el técnico, también con los jugadores. Era un partido fundamental para nosotros. Hablamos bien de eso y estábamos conscientes de eso”.

“Guaraní nos pasó por encima. Es un justo ganador”, admitió Ortega. Con la derrota, River Plate sigue último en la zona de descenso directo, aunque está tercero en el Clausura, por detrás del Indio y Cerro Porteño.