“Nivel no será bueno”, cree Guillermo

“Obviamente esperamos mucho más de nosotros y creo que vamos a mejorar en cuanto al volumen de juego y en cuanto a nuestra intenciones. Pero es difícil en este momento de las eliminatorias encontrar partidos que sean abiertos con muchas situaciones de gol, con buen juego porque con cualquier error, como el que nos pasó el otro día, te hacen perder un partido. Cada vez los riesgos que se toman es menor, entonces es difícil encontrar un gran partido de fútbol”, según el análisis del entrenador albirrojo.

“Para ganar los partidos es hacer goles, debes jugar bien, buscar el gol, generar las situaciones a través del juego. Es muy difícil, fijate que el otro día Chile no tuvo ninguna situación de gol y cuenta con jugadores de nivel europeo de gran trayectoria y no encontrar nunca una jugada para hacer el gol”, insistió Guillermo.

“Nosotros debemos ganar para recuperar los puntos, estos tres que perdimos en casa”, sostiene, y en cuanto al equipo dijo que se tomará tiempo hasta la tarea de hoy.

Alejandro pensaba ganar

“Hacer un buen juego en Colombia, debemos pensar en ganar y solo eso”, dijo ayer Alejandro Romero Gamarra en la rueda de prensa, lejos de pensar que horas más tarde quedaría fuera por covid-19.

“Las eliminatorias son muy difíciles, jugadores de mucha jerarquía, entonces tratamos de entrenar bastante, crear el juego que quiere el profesor, a veces nos cuesta porque no tenemos tantos días, pero creemos en cada uno de nosotros”, expresó “Kaku” Romero.

“Hay que apoyar al compañero cuando a uno no le toca, cuando me toque estar entre los once, debo seguir jugando, intentando y sabemos que debemos dar más para poder ir al mundial. Tenemos que estar todos juntos hasta el final”, indicó.