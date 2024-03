Daniel Garnero reveló la lista de convocados para el amistoso con Rusia

La selección paraguaya publicó este sábado la lista de convocados del exterior para el amistoso con Rusia en la Fecha FIFA de marzo. El lunes 25, a las 13:00 horas de Paraguay, la Albirroja jugará en el estadio Lev Yashin de la ciudad de Moscú. El entrenador Daniel Garnero citó a 20 jugadores en una nómina con retornos: Roberto Jr. Fernández y Ángel Romero.

El arquero del Botafogo y el delantero del Corinthians retornan a una convocatoria después de casi dos años. Fernández jugó por última vez en la victoria 1-0 sobre Emiratos Árabes Unidos, el 23 de setiembre de 2022, mientras que Romero, en la derrota 4-1 ante Japón, el 2 de junio del mismo año. Ambos casos fueron en la era Guillermo Barros Schelotto.

Roberto Fernández y Gustavo Velázquez, en la lista

Por su parte, Garnero también citó a Roberto Fernández, el ex-Guaraní que milita en el Dinamo Moscú de la Premier League de Rusia (compañero de Fabián Balbuena), y a Gustavo Velázquez, ex-Cerro Porteño actualmente en Newell’s Old Boys de la Liga Profesional de Argentina. Además, están Damián Bobadilla del São Paulo y Ramón Sosa de Talleres.

La lista de convocados de Paraguay vs. Rusia