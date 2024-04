Fernando Romero: “Veníamos buscando el triunfo hace...”

Sportivo Trinidense revivió en la pelea por un lugar en los octavos de final o en el playoff de octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. El Triki derrotó 2-0 a Nacional Potosí en el Defensores del Chaco y triunfó por primera vez en el certamen continental. Fernando Romero, en la etapa inicial, y Juan Salcedo, en la complementaria, convirtieron los goles en Sajonia.

“Mas que para mí, significa mucho para el grupo. Veníamos buscando la victoria hace tiempo. Hace varios partidos que no se nos daba y pudimos abrir el marcador y después supimos manejar inteligentemente el partido”, mencionó Romero, perteneciente a Cerro Porteño (cedido a préstamo), quien anotó por primera vez en el certamen.

Fernando Romero: “Creamos y jugamos bien”

“En el segundo tiempo nos faltó tranquilidad en la última parte de la cancha porque creamos bien y jugamos bien. Hace tiempo que no teníamos la pelota. A mi también me faltó un poco más de serenidad porque tuve una chance más en el segundo tiempo que no pude concretar”, añadió el atacante de 24 años, que ya había convertido por Copa Libertadores contra El Nacional.