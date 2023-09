Michelin Le Mans Cup-Bélgica: Óscar Bittar, sin fortuna en el Spa-Francorchamps

Con el soporte del “Team Virage”, nuestro compatriota, sin embargo, logró posicionarse meritoriamente en el octavo lugar de la clasificación, a bordo de su Ligier JS P320 Nissan #59 de la categoría LMP3, posición desde la cual arrancó la jornada y generó grandes expectativas, por el buen ritmo que mantuvo durante las prácticas libres.

Bittar, partió desde la citada ubicación en la grilla de salida, con casi 40 máquinas en pista -incluídas las de la categoría GT3-, y al llegar a la primera curva, fue tocado en la parte trasera de su monoplaza por otro competidor, -al igual que su compañero de equipo, el español Julien Gerbi-, lo que generó un trompo y otro choque que ya no le dejó seguir en competencia, por lo que se vio obligado a abandonar muy temprano.

“Lastimosamente no tuve la suerte de salir entero de la curva 1. El coche que venía atrás me tocó e hizo que haga un trompo quedando en el medio del camino, cuando otros que venían detrás me impactaron dañando mi coche sin posibilidad de poder seguir. Agradezco a todos los que me apoyan y siguen mis carreras. Sé que los resultados llegarán pronto”, señaló Óscar.

El 22 de octubre, se disputará la sexta y última fecha en Portimão, Portugal.