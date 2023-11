Extremo Desafío Chaco, llegó a su fin

Sin lugar a dudas, fue una competencia que puso a prueba a pilotos y tripulaciones a lo largo y ancho de la regional Occidental de principio a fin, con más de 1.000 kilómetros recorridos y una temperatura altísima que rondó los 50 grados centígrados, tras los cuales, el piloto Gido Krahn (GK 22 GK822) fue el vencedor en la categoría principal de las motos hasta 450 cc. -cerrando la temporada como el mejor-, dejando atrás a Enrique Giumaressi (KTM 450) quien culminó en el segundo puesto.

Entre las motos del Grupo N hasta 250 cc., Ezequiel Samudio (Honda CRF), fue el único piloto de entre cinco participantes que pudo cerrar satisfactoriamente esta dificilísima prueba, organizada por la Asociación Central de Deporte Motor Todoterreno (ACDMT), y fiscalizada por el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy).

En la T1 Nafta, Blas Zapag y Juan José Sánchez triunfaron con la Toyota Hilux en el Chaco y se llevan el tetracampeonato en la categoría. En el segundo lugar del podio finalizaron Miler Otazo y Hugo Elizeche, con el Mercedes Benz ML 55 V8.

En la categoría T1 Diesel, los ganadores fueron Mark Hicks y Giovanni Gill (Mitsubishi Montero), mientras que la dupla compuesta por Luis Felipe Peña y Walter Martínez (Tata Xenón), quedó en el segundo lugar.

“Pichu” y “Kikito” Garófalo, se adjudicaron la victoria en la categoría T1 N Nafta/Diesel, con la Nissan Patrol.

Lea también: Histórico, Joshua a la Fórmula 2

En la categoría UTV (T3.1 Turbo), el binomio compuesto por Esteban Pardo e Ignacio Roa (Can Am Maverick X3 XRS Turbo) fue el más destacado del fin de semana, en una gran lucha que libró con Fernando Bernal, padre e hijo (Can Am SSV MAV XRS Turbo R) y con Óscar Santos y Mirna Pereira (Can Am Maverick X3), quienes culminaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.