Futsal FIFA: El campeón Argentina, el escollo

El combinado dirigido por Carlos Chilavert, accedió a esta fase como segundo mejor del Grupo E, al derrotar a Japón y Angola, cayendo en el debut frente a España.

El inicial albirrojo sería con Gabriel “Tutu” Giménez en la portería, Julio Mareco, Javier Salas, Arnaldo Báez y el capitán Juan Salas, cinco que Chilavert mantuvo invariable en los tres partidos de grupo.

Argentina resultó primera en el Grupo F de este certamen, goleando a EE.UU. 11-0, derrotando 4-2 a Serbia y consiguiendo un trabajado 2-1 contra Irán.

El camino al título de paraguayos y argentinos es bastante difícil, puesto que el ganador jugará contra Rusia, que se impuso ayer 3-2 sobre Vietman y se anotó como el primer cuartofinalista. Si Brasil sigue también sigue su camino con victorias, chocará en semifinales contra uno de estos tres seleccionados.

En el otro partido de ayer, la sudamericana Venezuela quedó fuera al caer 2-3 contra Marruecos.

Hoy jugarán también Kazajistán vs. Tailandia y Brasil vs. Japón.

Mañana se disputarán los últimos 3 partidos de octavos: Uzbekistán vs. Irán, Portugal vs. Serbia y España vs. República Checa.

Semifinales del Femenino

El martes se disputarán los duelos por las semifinales de ida del Campeonato Femenino de Futsal APF.

A partir de las 19:30 jugarán Sport Colonial vs. Carlos Antonio López y de fondo, a las 21:15 Sport Guaraní vs. Universidad Americana.

Los partidos se disputarán en el polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo.

En la primera etapa del torneo, Sport Colonial ganó sus cinco encuentros, y le siguieron Sport Guaraní, Universidad Americana y Carlos A. López, con 3 victorias y 2 derrotas. Quedaron afuera Villa Virginia y Rojas Silva.