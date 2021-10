Torneo abierto en Fernando de la Mora

La cita se cumplió dentro de las actividades educativas y culturales y en el en el marco del Proyecto “Dando un Jaque Mate a los Antivalores” que lleva adelante el profesor de Mirko Rojas.

Otros ganadores son: Adultos: Éver Gavilán, Sub 16: Giuseppe Da Ponte, Sub 14: Fernando Cáceres. Sub 12: Arturo Cáceres. Sub 10: Maximiliano Martínez. Otros destacados fueron Ángel Montiel, Helen Montiel, Guillermo Bordón, Juan Bordón y Juan Hermosilla.

Otro certamen en Yaguarón

En la ciudad de Yaguarón igualmente se cumplió otro certamen de ajedrez, evento que dejó como ganador a Angel Montiel, seguido por Arturo Cardozo y tercera, Helen Montiel, todos con 6 de 7 puntos.