Fútbol de salón: Eliminatorias en cuatro grupos

La etapa final del Nacional de fútbol de salón se disputará del 2 al 11 de marzo próximos en la sede principal Caacupé y subsedes Ypacaraí, Itauguá y Ñemby.

Lea más: Itacurubí busca la clasificación

Juegos de hoy

Los partidos para esta noche, con inicio a las 21:00, en las distintas zonas, son:

Por el Grupo 3 confrontarán: San Antonio vs. Lambaré y Villa Elisa vs. Villeta.

Grupo 6: San Juan Nepomuceno vs. Cnel. Martínez y Villarrica vs. Tebicuary.

Grupo 7: Minga Guazú vs. Presidente Franco. Hernandarias suma 2 puntos por el W.O. de San Alberto, que ya abandonó la etapa de clasificación.

Grupo 11: Cnel. Bogado vs. Cambyretá, María Auxiliadora vs. Carmen del Paraná y Bella Vista Sur vs. Cap. Miranda. Libre: Encarnación.

Nepomuceno sorprende a Villarrica

San Juan Nepomuceno dejó sin invicto a Villarrica, en el partido por el Grupo 6 de las eliminatorias, venciendo por el score de 4 goles contra 3, y sumando sus dos primeros puntos.

En el otro cotejo, Itapé igualó con Tebicuary 1-1.

Por el Grupo 7, Paranaense se impuso aplastando a Hernandarias 11-1.

Por el Grupo 11: Encarnación 1 - 1 Carmen del Paraná, Cambyretá 3 - 5 Ma. Auxiliadora y Cnel. Bogado 3 - 5 Cap. Miranda.