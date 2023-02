Se conoce etapa final del Nacional de fútbol de salón

Los certámenes nacionales de fútbol de salón se consideran entre las mayores fiestas de tierra adentro, en cada temporada.

En cuanto al evento de ayer, el sorteo se realizó en el salón de actos de la Municipalidad de Caacupé, con presencia de las autoridades locales y el titular de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, Rolando Alarcón.

Se establecieron cuatro grupos de cinco equipos cada uno, siendo las “cabeza de serie” las cuatro selecciones anfitrionas de este nacional de fútbol de salón.

Campeón eliminado

No estará presente en el certamen el campeón vigente, Amambay, que perdió en el repechaje contra Santa Rosa del Aguaray. Posteriormente presentó protesta que no prosperó.

Del Grupo 8, donde estaban los campeones, la mejor fue la sorprendente Vallemí, que avanzó a la fase final.

Amambay y Presidente Franco son las selecciones más laureadas en certámenes nacionales, ostentando diez títulos cada una.

Fecha inaugural

En la sede principal, Caacupé, correspondiente a la Serie “C”, los juegos inaugurales serán: Presidente Franco vs. Encarnación y luego Caacupé vs. Santa Rosa del Aguaray. Tiene fecha libre Itacurubí de la Cordillera.

En la Serie “A”, subsede Itauguá, los dos partidos son: Villa Hayes vs. Coronel Oviedo, Itauguá vs. Fernando de la Mora. Libre: Ayolas.

Por la Serie “B”, en la subsede Ñemby, las confrontaciones serán: Tebicuary vs. Carmen del Paraná, Ñemby vs. San Antonio. Libre: Caaguazú.

Finalmente, en la Serie “D”, subsede Ypacaraí, la anfitriona tendrá un durísimo debut, enfrentando de fondo a Paranaense. El juego de arranque será Altos vs. San Pedro del Ycuamandyyú. Quedará libre el team de Vallemí.

Semifinales. Para la siguiente fase, el famoso “mata-mata” (semifinal), jugarán los dos mejores del Grupo A vs. los dos mejores del B, así como del C vs. D, el primero contra el segundo de cada serie. El campeonato nacional se extenderá hasta el 11 de marzo.