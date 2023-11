Fútbol de salón: Ovetenses vibran con el Campeonato Nacional C9

Son ocho seleccionados de salonismo participantes, divididos en dos grupos:

Serie A: Villarrica, Coronel Oviedo, Ypacaraí y Mariano Roque Alonso;

Serie B: Concepción, Cambyretá, Ayolas y Presidente Franco.

Lea más: Surgieron rivales mundialistas

Ayer, Roque Alonso se impuso 7-6 a Ypacaraí, luego jugaban Ayolas vs. Presidente Franco, Coronel Oviedo vs. Villarrica y Concepción vs. Cambyretá.

El fixture de hoy: Cambyretá vs. Ayolas, Villarrica vs. Mariano, Oviedo vs. Ypacaraí y Concepción vs. Franco.

Selección sigue apresto

Siguen los preparativos de la selección paraguaya, que se apresta para tomar parte del XIII Campeonato Mundial de Selecciones Absolutas en el Estado de Baja California, México, del 28 de este mes al 4 de diciembre próximo.

Paraguay es cabeza de serie del Grupo B, donde enfrentará a Australia, Venezuela y Estados Unidos.

Hay cuatro grupos con igual cantidad de seleccionados. Avanzarán al “mata-mata” los dos mejores de cada grupo. La fase decisiva será un cuadrangular final.

Las otras selecciones participantes son: México, Colombia, Brasil, Uruguay, Francia, Marruecos, Bolivia, Perú, Chile, Canadá, Cataluña e India.