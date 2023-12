Ajedrez: Gabi Vargas, la reina

Vargas, que ganó por octava ocasión este certamen, tuvo un excelente desempeño en todas las rondas que disputó para lograr el campeonato, que a su vez la clasifica para la 46ª Olimpiada de Ajedrez, que se celebrará en setiembre del año entrante en Budapest, Hungría.

Completaron el podio la WGM Jennifer Pérez Rodríguez, en el segundo lugar; y la WCM Helen Montiel Cáceres, que se ubicó en el tercer escalón.

“Todavía no creo, no fue el mejor año como jugadora porque me enfoqué mucho en mis alumnos y mi objetivo era clasificar a las Olimpiadas y al final se dio el Campeonato. Gracias a mi equipo, que me acompaña siempre; Ricardo Kropff, que bancó muchas preparaciones; y todos mis estados de ánimo”, parte de lo que expresaba Gabi Vargas mediante las redes sociales tras la obtención del nuevo logro, su octavo título nacional.