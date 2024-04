Copa Otoño de vóley playa desde el jueves en el COP

Se espera una interesante disputa entre las más de 100 duplas que competirán por el honor de llevarse la copa, en las categorías A2, sub 20 y sub 16 en las ramas masculina y femenina. En esta oportunidad los atletas afectados a la selección nacional no podrán ser parte del torneo en la categoría A2.

Con respecto al reglamento de esta competencia, se realizará en un set único de 21 puntos mientras que las finales serán partidos completos.

En relación con los premios para los afortunados contarán con un certificado para los tres primeros colocados en cada categoría y obsequios de los auspiciantes del certamen.

Cronograma de competencias: El jueves 2 de mayo entrarán en acción las categorías A2 y Sub 20 masculino y se disputarán de 17:00 a 22:00.

El viernes 3, A2 y Sub 20 femenino también de 17:00 a 22:00. En cuanto al sábado, competirán la Sub 16 y 20 en ambas ramas, de 7:30 a 13:00.

Finalmente, el domingo se jugarán las instancias finales de 7:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 en todas las categorías.