Baloncesto: “Rojas” al Final Four

FPC le ganó con parciales 25-8, 18-14, 15-26 y 22-27. La base norteamericana Jailin Cherry, en filas del equipo paraguayo, fue de lo mejor que tuvo el torneo de baloncesto.

Tanto las paraguayas, como las brasileñas, avanzaron al cuadrangular final, donde se sumarán las dos escuadras que clasifiquen luego de las justas del Grupo B, este fin de semana, en Buenos Aires.

En esta serie, Félix Pérez derrotó a Universidad de Chile en la fecha inaugural y luego batió 74-59 al Soliers Ambato de Ecuador.

Félix Pérez quiere emular la actuación del 2022, cuando fue campeón de este torneo.

* El plantel rojo. Las jugadoras que hicieron esta gran llave fueron: Paloma Niz, Jazmín Mercado, María Belén Pereira, María Agustina Jourdheuil (ARG), María Marín, Diana Zalazar, Jailin Cherry (EE.UU.), Patricia Sosa, Ana Brítez, Ximena Ibarra, Sarah Mgbeike (EE.UU.) y Lycia Peevy (EE.UU.). Cuerpo Técnico: Lida Fernández (entrenadora), Ilda Carina Peña (asistente 1) y Benjamín Cano (asistente 2).

Las Soldiers Ambato de Ecuador se impusieron ayer a Universidad de Chile, por el marcador de 86-71, en el juego restante del grupo.

Liga Nacional Masculina

Esta noche se disputará la 7ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol. Libertad recibirá en el “Dr. Carlos Montalbetti” a Olimpia Kings. El Club Atlético Ciudad Nueva hará lo propio con Sol de América, en el “Luis Fernández”. Félix Pérez Cardozo abre las puertas del “Efigenio González” al campeón, San José.

Femenino, el miércoles

Luego del paréntesis por el desarrollo del Grupo A sudamericano, el miércoles sigue la Liga Nacional: San José vs. Colonias Unidas, Ciudad Nueva vs. Sol de América y Félix Pérez Cardozo vs. Olimpia Queens.