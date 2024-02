Sector de eventos mueve más de US$ 300 millones, aseguran desde Assepe

Belén Acosta, miembro de la comisión directiva de Aseppe, afirmó que el rubro eventos en el país mueve más de US$ 300 millones al año, aunque aclaró que antes no se tenía un análisis demasiado específico, ya que las empresas de eventos se inscribían con categorías que en la SET no tienen que ver con el rubro.

“Nosotros estamos en un proceso en el que ni el Gobierno entiende nuestro rubro. Cuando cayó la pandemia fuimos a las mesas con el Gobierno y literalmente nos dijeron que no nos tenían en el radar, estamos ahora activamente haciendo estadísticas y recolectando información y el rubro de eventos mueve más de US$ 300 millones al año si no es más, mueve mucho la economía y decanta también”, indicó.

Lea más: ASEPPE celebró 10 años de aniversario

Precisó que el gremio actualmente engloba todo el universo de eventos, es decir, cualquier empresa que en forma directa o indirecta preste servicios para realizar cualquier tipo de eventos, puede ser socia. Afirmó que la mayoría de las empresas de eventos son mipymes, aunque hay algunas que ya son grandes empresas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rubros y subrubros de eventos

Acosta contó que tienen varios subrubros dentro del universo, como por ejemplo el rubro de eventos sociales, que engloba las bodas, los quinceaños, cumpleaños, aniversarios, todo lo que tenga un tinte social que involucre a una cantidad importante de personas.

“A escala un poco más pequeña tenés desde primera comunión, baby shower, todos son eventos pequeñitos que incluyen gastronomía, alquileres, decoración, incluso la gente que se manda hacer vestidos, entonces tenemos entre nuestros socios empresas de atelier que hacen vestidos de novia o vestidos para eventos, tiendas de alquiler de vestidos, alquileres tanto de vajillas como mobiliario, tenemos toda la parte de lo que es el audiovisual que es bastante grande, la fotografía, la filmación, la edición de eso. También tenemos la parte de lo que es el sonido, pantallas, luces para eventos, los efectos especiales, fuegos artificiales, las bombas de CO₂, bombas de papel picado, esos son proveedores para eventos”, agregó.

Lea más: Chicos y grandes disfrutaron del festival musical Velvet Summer en San Bernardino

Por otro lado, dijo que están los eventos corporativos que se divide en dos subrubros: por un lado, está el formal, cuando una empresa necesita hacer el aniversario de gala, o el lanzamiento de un nuevo producto para comunicarle a sus clientes o posibles clientes que está sacando un nuevo producto, los desembarcos de marcas que llaman evento BTL, mientras que, por otro lado, cuentan con el subrubro de turismo de reuniones, que si bien tiene un tinte corporativo que tiene que ver con los congresos internacionales, cuentan con muchos socios que atienden este tipo de nicho y que tratan con clientes internacionales.

Créditos para eventistas

Belén Acosta contó que en pandemia se unieron mucho como rubro, pese a ser un evento devastador, considerando que antes era cada uno se cortaba solo, todos eran competidores. “Tuvimos que apoyar a muchas empresas que quebraron, tuvimos que apoyar a empresas para que no vayan a la quiebra, se hizo un apoyo gremial bastante grande”, refirió.

Sobre el acceso al crédito con los que pueden contar los eventistas dijo que es un tema muy transversal, porque el rubro no es como un rubro normal, teniendo en cuenta que los eventistas trabajan en eventos durante 24, 48 horas seguidas y luego se toman un poco más de descanso, lo que lo hace muy dinámico.

“Siempre los requisitos son iguales, si los plazos y la formas de pago no condicen con el tipo de negocio que nosotros tenemos. Normalmente igual, cada empresa tiene una dinámica distinta, porque cada empresa están los de catering, los de decoración, están los planner. Yo no tengo cosas, lo que hacemos es planificar, diseñar, y juntarle a todos los proveedores que se adaptan a esta situación para llevar este proyecto, como un project manager. Para eventos muy grandes nosotros necesitamos un crédito inmediato, que nosotros quizás vamos a tener la posibilidad de pagar completamente dentro de los 60 0 120 días, pero incluso la mayoría de los créditos que uno encuentra en el mercado son a un año, dos años, tres años de plazo”, refirió.