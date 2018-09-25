Piden beneficio para procesado por golpiza

La causa se abrió a partir de la agresión ocurrida en la madrugada del 12 de julio último en una vivienda en San Vicente, donde Sánchez agredió a golpes de puño a su novia, cuando esta le advirtió que estaba ingiriendo alcohol en exceso.

Sánchez fue imputado por violencia familiar y ahora la fiscala plantea la referida salida, con el argumento de que la víctima está de acuerdo. La fiscala pide tratamiento psicológico, restricción de acercarse a la víctima y donaciones a dos hogares.

Extinción de la causa y sobreseimiento

El 2 de noviembre de 2026, Santiago Sánchez remitió al diario ABC una resolución del Juzgado de Ejecución Penal de Capital del 16 de diciembre de 2020, que declara la extinción de la acción penal por la comisión del hecho punible de violencia familiar, y su sobreseimiento definitivo.