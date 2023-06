Pioneros y líderes en exportación de leche en polvo

Dijo también que la inversión resultó positiva y muy favorable para el sector lácteo y para el país, ya que amplió el caudal de procesamiento lácteo de la industria, lo que también permitió a los productores de materia prima a seguir produciendo más, ya que el polvo de la leche era exportable. “De esta manera empezamos la exportación de leche en polvo, y aquí les quiero comentar e informar que si no se hubiera realizado esta inversión de instalación de una planta de leche en polvo en Paraguay, los productores de leche hubieran pasado por momentos muy difíciles y hasta imposible de seguir produciendo leche y comercializarla, ya que el consumo nacional per cápita no creció comparando con el crecimiento de la producción de la leche en finca.

Relató también que poco tiempo después, en el año 2019, se dieron cuenta de que la producción de leche de los grandes y pequeños productores seguiría creciendo y “como somos cooperativa y dispuestos a cooperar, que es nuestro deber, se decidió dar marcha y se dio el inicio de la instalación de una segunda planta de leche en polvo, para que los productores de leche puedan seguir creciendo y tener mercado seguro para su producto y de esta manera también poder generar más oportunidades en la producción de la leche y también en mano de obra. Pero esta vez ya con el doble de capacidad que la primera, de 25.000 litros de leche hora equivale a 3.000 kg polvo hora. Esta planta empezó a procesar en setiembre del año 2022, en el momento preciso”.

La construcción de esta planta llevó 48 meses, incluido varios meses de la pandemia del covid-19, y ha dado oportunidad de trabajo a cientos de obreros en el proceso de construcción. La planta hoy ya en funcionamiento genera mano de obra para 15 compatriotas en forma directa y también da oportunidad de mercado a numerosos productores de leche de la zona y aún más allá.

La capacidad de producción de las nuevas instalaciones podrá absorber 500.000 litros de leche por día en 20 horas y generará 60.000 kilos de leche en polvo por día, las restantes 4 horas del día se debe destinar a la limpieza de los equipos. Los equipamientos y diseños son de última generación y de la línea GEA de Alemania, explica Friesen.

La inversión de esta planta y con todos sus equipamientos adicionales ronda los US$ 30.000.000, con un fondo que provino de financiación propia y parte de préstamos bancarios.

“Una leche líquida normal contiene de 12,50% de sólidos y estos sólidos se convierten en polvo a través de evaporación y secado a través de aire caliente”.

La mayor parte de la leche en polvo es destinada a la exportación, pero no todo, sino también una buena cantidad es comercializada a través de fraccionadoras en los programas del Gobierno a través del Ministerio de Salud. Friesen agradeció a la cartera de Estado y dijo que también es importante mencionar, que antes cuando no hubo leche en polvo nacional los programas eran abastecidos con producto importado de otros países.

“Un poco más de 10 años atrás Paraguay era un país importador de lácteos, pero esto ha cambiado ya que hoy somos un país exportador de lácteos. El año pasado Paraguay era el tercer mayor exportador de leche en polvo al Brasil”, destacó.

Añadió que el año pasado se exportaron a distintos países más de 9.000 Tn de leche en polvo y 1.175 Tn de manteca de leche por un valor total de US$ 39.486.000.