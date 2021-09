La música de James Bond

Este jueves, luego de más de un año de retrasos obligados por la pandemia de covid-19, se estrena en cines de Paraguay Sin tiempo para morir, la película número 25 de la saga cinematográfica de James Bond, el espía británico creado por el escritor Ian Fleming.

Desde los inicios de la saga, una de sus características más emblemáticas han sido sus inolvidables introducciones musicales, y en honor al estreno de Sin tiempo para morir hacemos un recuento de cada una de estas introducciones, que han tenido la música de artistas como Shirley Bassey, Nancy Sinatra, Paul McCartney, Duran Duran, Tina Turner, Garbage, Madonna, Adele, y la nueva adición a esa ilustre lista: Billie Eilish.

Celebradas, emuladas y hasta parodiadas, las introducciones de las películas de James Bond han sido cada vez más elaboradas, hasta el punto que se han convertido en uno de los aspectos más esperados por los fans al momento de estrenarse cada nueva película en la serie.

DR. NO (1962)

El filme que hizo nacer una franquicia. La primera película de James Bond, una producción de relativamente bajo presupuesto, se convirtió en un éxito mundial y convirtió a 007 en un emblema de la cultura pop.

El filme comenzaba con una introducción relativamente simple, pero cuya influencia probablemente nunca deje de sentirse: el cañón de una pistola sigue a un hombre trajeado que camina hasta el centro de la pantalla, gira bruscamente hacia la misma y dispara, la pantalla se tiñe de rojo y el cañón se balancea y cae.

Los créditos entonces comienzan con la icónica tonada del compositor Monty Norman, otro de los símbolos más reconocidos de la franquicia, mientras los créditos se muestran entre brillantes puntos de colores contra un fondo negro.

DE RUSIA CON AMOR (1963)

Considerado también uno de los mejores filmes de Bond, De Rusia con Amor llevaba al agente 007 a Estambul, Turquía, a batallar contra la misteriosa organización criminal a la que pertenecía el Dr. No.

El filme de nuevo tiene una introducción con música exclusivamente instrumental, comenzando con una versión de la composición de John Barry James Bond is Back que pasa al tema de Monty Norman, ligeramente retocado por Barry, quien pasaría a ser el compositor de la serie durante 17 años.

Los créditos se muestran proyectados en los cuerpos de bailarinas, dando nacimiento a otra tradición de las introducciones de los filmes de Bond.

GOLDFINGER (1964)

Con el oro como el tema principal de la película en estética y argumento -en esta película, Bond se enfrenta a un traficante de oro internacional-, la introducción de Goldfinger presenta a varias mujeres con el cuerpo pintado de dorado, sobre las cuales se ven proyectadas escenas de la película.

La película, además, fue la primera en tener una canción con voz y no sólo instrumentos. La cantante británica Shirley Bassey iría a cantar las canciones de otros dos filmes de 007.

THUNDERBALL (1965)

La siguiente aventura del agente secreto desarrollaría gran parte de su acción bajo el agua, y los créditos de apertura de Thunderball adecuadamente presentan siluetas de mujeres nadando, además de a hombres con trajes de buzo y armados con arpones.

La canción del filme fue cantada por el legendario vocalista galés Tom Jones, quien según se reportó, sostuvo por tanto tiempo la nota final de la canción hasta que se desmayó en el estudio.

El filme fue el más taquillero de 1966 en los Estados Unidos, y fue premiado con un Oscar por sus sorprendentes efectos especiales, representando emocionantes batallas submarinas y el uso de un cinturón-cohete en las primeras escenas, entre sus aspectos más destacados.

SÓLO SE VIVE DOS VECES (1967)

James Bond seguía peleando contra la misteriosa organización SPECTRE, y en Sólo se vive dos veces la batalla se traslada a Japón, desde donde el villano Ernst Blofeld intenta incitar una guerra nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.

Dado que la mayor parte del filme se desarrolla en Japón, la introducción presenta motivos orientales.

La propia música es mucho menos orquestal y tiene una clara influencia oriental, como fue intención del compositor John Barry. La canción es interpretada por Nancy Sinatra, hija del legendario cantante estadounidense Frank Sinatra.

AL SERVICIO SECRETO DE SU MAJESTAD (1969)

Luego de cinco películas, Sean Connery había tenido suficiente del papel y renunció a James Bond, lo que llevó a los productores a realizar una búsqueda que acabó con la selección del modelo australiano George Lazenby, quien iría a protagonizar Al Servicio Secreto de Su Majestad.

El filme desarrollaba su acción en Gran Bretaña y en los Alpes suizos, escenario de algunas recordadas persecuciones en esquí.

La introducción de este filme se mostraba bastante simple en comparación a las de los anteriores, con las habituales siluetas de mujeres, además de la predominante presencia de relojes, reflejando una de las principales ideas del filme, la frase “tenemos todo el tiempo del mundo”.

En contraste con los filmes anteriores, este tiene como tema principal una canción totalmente instrumental compuesta por John Barry.

LOS DIAMANTES SON ETERNOS (1971)

Cuando George Lazenby decidió no volver a interpretar a James Bond, los productores consiguieron convencer a Sean Connery de que regrese al papel para Los diamantes son eternos, que continuaba la constante lucha entre Bond y su némesis Blofeld, esta vez alrededor de una trama que tenía como elemento central los diamantes.

Lógicamente, los diamantes son prominentemente presentados en las imágenes de la introducción, al igual que en la canción, una balada interpretada de nuevo por Shirley Bassey.

VIVE Y DEJA MORIR (1973)

El primer filme de Roger Moore como el agente 007 se desvió de la tradición de tramas sobre peligros mundiales catastróficos, concentrando su argumento alrededor del tráfico de drogas. En la película, Bond se enfrenta al dictador de una isla caribeña que intenta distribuir enormes cantidades de heroína en los Estados Unidos.

La canción principal de la película es cantada por el ex-Beatle Paul McCartney y su grupo Wings, y es de un estilo mucho más rockero que las baladas y los grandes temas orquestales de las pasadas películas.

EL HOMBRE DEL REVÓLVER DE ORO (1974)

El siguiente filme puso a Bond en un enfrentamiento directo con uno de sus enemigos más aplaudidos, el asesino Francisco Scaramanga -interpretado por el legendario actor Christopher Lee-, quien usaba una pistola de oro sólido.

La canción de introducción, cantada por la artista escocesa Lulu, es considerada una de las más débiles canciones de la saga, una opinión reflejada por el mismo compositor John Barry, quien aseguró que era la canción de Bond que menos le gustaba.

LA ESPÍA QUE ME AMÓ (1977)

En La espía que me amó, James Bond se alía con una agente rusa para frustrar los planes de un maniático anarquista que busca provocar una guerra nuclear y liderar una nueva civilización desde bajo el mar.

La canción que acompaña a la introducción es una conmovedora balada interpretada por la cantante Carly Simon, de título Nobody does it better, la primera canción de la saga en tener un título distinto al de la película.

MOONRAKER (1979)

En 1977, la ciencia ficción espacial se popularizó a nivel mundial con el estreno de Star Wars, y James Bond se unió a la manía espacial con Moonraker, una película que llevaba al agente secreto a batallar en el espacio para salvar la tierra de un genocida.

Persecuciones en Río de Janeiro y las cataratas del Yguazú, además de batallas con armas láser en el espacio son algunos de los elementos más emblemáticos del filme.

La cantante Shirley Bassey volvió para su última canción de la saga.

SOLO PARA TUS OJOS (1981)

Luego de la locura espacial de Moonraker, los productores buscaron traer de vuelta a una trama más realista a Bond en Solo para tus ojos, donde el agente 007 debe lidiar con una letal disputa entre dos empresarios griegos, al mismo tiempo que localiza un sistema de control de misiles que supone una amenaza.

El cambio de enfoque vino con uno de personalidad para el protagonista, quien se presentaba mucho más despiadado y agresivo, algo que en ciertas escenas incomodó al propio Roger Moore.

La introducción al filme es una de las más particulares de la saga, ya que es la única en la que la cantante - en esta ocasión la británica Sheena Easton - es vista en la pantalla, de forma similar a un videoclip.

Sólo para tus ojos fue el primer filme de Bond sin contar con John Barry como compositor.

OCTOPUSSY (1983)

El anteúltimo filme de Roger Moore como James Bond se enfrentó a la dura competencia de Nunca digas nunca jamás, una versión no oficial de las aventuras del agente, producida por Warner Bros. y protagonizada nada menos que por el Bond original, Sean Connery.

Esa fue, de hecho, la única razón por la que Moore interpretó el papel, ya que los productores tenían miedo de poner a un nuevo actor contra la película de Connery.

La introducción del filme no variaba mucho, visualmente hablando, de muchas de las películas anteriores. La nueva canción era una romántica balada interpretada por la cantante Rita Coolidge. El nombre de la canción es All time high, y fue compuesta por John Barry.

UNA VISTA PARA MATAR (1985)

La séptima y última película de Roger Moore como 007 contó además en su elenco con el actor Christopher Walken, en el papel del villano, un maniático empresario de microchips cuyo plan para lograr un monopolio mundial el británico debe frustrar.

La canción principal de la película fue interpretada por la banda de rock Duran Duran, y se convirtió en un gran éxito en su año. La introducción presentaba un look muy distintivo de los ‘80, un motivo de pintura fluorescente.

SU NOMBRE ES PELIGRO (1987)

Tras considerar a Sam Neill y a Pierce Brosnan -quien luego tomaría el papel-, los productores de James Bond decidieron contratar a Timothy Dalton como el nuevo 007.

A gusto con el gran éxito comercial de la canción de Duran Duran para el filme anterior, los productores seleccionaron a otro grupo de gran arrastre para la nueva película, la banda noruega de pop A-ha, unos de los pocos artistas no británicos o estadounidenses en interpretar una canción de apertura de James Bond.

LICENCIA PARA MATAR (1989)

El segundo y último filme de Dalton como Bond fue en muchas formas el final de una época para a existencia cinematográfica del agente 007: fue el último filme de la saga no solo para ese actor, sino también para el director John Glen -que dirigió los filmes de la saga desde Sólo para tus ojos- y el guionista Richard Maibaum, un habitual de la franquicia desde Dr. No.

La película es notoria por ser considerablemente más violenta y oscura que las anteriores.

La canción fue interpretada por la cantante británica Gladys Knight.

GOLDENEYE (1995)

Disputas legales posteriores al estreno de Licencia para matar provenientes de la compra de Metro Goldwyn Mayer por parte de un grupo mediático australiano causaron que la serie quedara en un limbo de años, propiciando que eventualmente Timothy Dalton renuncie al papel, siendo reemplazado por Pierce Brosnan.

Además, en el período posterior a la película de 1989, se dio la desaparición de la Unión Soviética, con lo que muchos sintieron que el personaje había quedado anticuado y obsoleto. Sin embargo, el filme que terminó lanzándose en 1995 fue un rotundo éxito.

La introducción de GoldenEye hace clara referencia a la caída de la Unión Soviética, con mujeres destruyendo el martillo y la hoz, los símbolos soviéticos, al igual que estatuas de Lenin y Stalin cayendo.

La canción que acompaña a los créditos fue cantada por la legendaria vocalista Tina Turner, y fue escrita por Bono y The Edge, del grupo irlandés de rock U2.

EL MAÑANA NUNCA MUERE (1997)

Tras el arrollador éxito de taquilla y crítica de GoldenEye, Bond estaba definitivamente de vuelta, y la racha siguió dos años después con El mañana nunca muere, con Brosnan repitiendo el papel.

En esta ocasión, el agente 007 tiene como principal némesis al dueño de un imperio mediático que busca instigar a una guerra entre China y Gran Bretaña a través de mentiras y manipulaciones.

De nuevo la introducción hace referencia directa al argumento del filme, con énfasis en iconografía informática. La canción de este filme pertenece a la artista estadounidense Sheryl Crow.

EL MUNDO NO BASTA (1999)

La siguiente película vería a Bond en una trama que giraba alrededor no solo de las armas nucleares de toda la vida, sino también del petróleo, con el agente secreto intentando proteger a la hija de un magnate petrolero.

El filme contó con la música de la banda de rock Garbage en la introducción.

OTRO DÍA PARA MORIR (2002)

La última película de Pierce Brosnan como James Bond tenía un inicio poco habitual para el agente, que generalmente salía airoso de todo predicamento inicial, pero en esta ocasión acaba capturado por militares norcoreanos, dando partida al argumento, que gira alrededor de un magnate de los diamantes utilizando un arma satelital de devastador poder.

La introducción refleja la tortura de Bond a manos de los norcoreanos, con mujeres hechas de hielo, fuego y electricidad paseando por la pantalla mientras Bond es ahogado, marcado con hierro al rojo vivo y electrocutado por sus captores.

Madonna es la encargada de poner música a la introducción, muy distinta a las más orquestales y tradicionalmente “al estilo Bond” de los filmes que le precedieron. La cantante incluso aparece en una breve escena en la película.

CASINO ROYALE (2006)

El actor Daniel Craig fue seleccionado para suceder a Brosnan en el papel de 007 en Casino Royale, basado en la primera novela de Fleming sobre el agente, encarada como un reinicio del personaje.

La introducción del filme es directamente referencial al punto central de la trama, una partida de poker de alto riesgo, con siluetas de villanos peleando contra Bond y disolviéndose en las espadas, diamantes, tréboles y corazones de los naipes, ruletas haciendo las veces de miras telescópicas y armas que disparan corazones al son de la canción You know my name, del desaparecido Chris Cornell, vocalista del grupo Soundgarden.

QUANTUM OF SOLACE (2008)

Con Craig ya establecido en el papel de Bond, los productores siguieron Casino Royale con una secuela directa dos años después.

Quantum of Solace presentaba a un Bond trastornado por la tragedia que vivió al final del filme anterior, lidiando con una organización misteriosa de alcance mundial mientras busca venganza.

La canción, Another way to die, es de la cantante Alicia Keys y el vocalista Jack White, exintegrante del grupo White Stripes.

SKYFALL (2012)

El recibimiento más frío que tuvo Quantum luego de las efusivas alabanzas a Casino Royale pusieron un freno a la saga, que tomó otros cuatro años en regresar a las pantallas, aunque el regreso sería más que auspicioso con una de las más taquilleras y mejor recibidas películas de la serie.

En Skyfall, Bond se enfrenta a un peligroso ex agente de MI 6 - interpretado por Javier Bardem - convertido en ciberterrorista y en medio de una campaña de venganza.

La elegida para poner música a la introducción fue la cantante inglesa Adele, quien compuso la canción con su productor Paul Epworth. El tema de Skyfall sería galardonado con el premio Óscar a la mejor canción para una película.

SPECTRE (2015)

Para la canción introductoria de Spectre, la segunda película de Bond dirigida por Sam Mendes y la cuarta con Daniel Craig como Bond, el elegido fue el cantante inglés Sam Smith, quien compuso la canción Writing’s on the wall.

La introducción pone particular énfasis en la iconografía de muerte y la presencia de pulpos, en referencia al emblema de la sinistra organización que Bond enfrenta en la película.

SIN TIEMPO PARA MORIR (2021)

Finalmente, la saga Bond despide a Daniel Craig con una última aventura en la que se enfrenta a un misterioso terrorista que planea desatar un arma biológica sobre la humanidad.

Una de las cantantes revelación de los últimos años, la estadounidense Billie Eilish, interpreta la canción principal de la película.

Esta es una actualización de un artículo originalmente publicado el 2 de noviembre de 2012.